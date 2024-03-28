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        Haberler Gündem Güncel Belediye başkanı kendisine oy vermeyeceğini söyleyen seçmeni yumrukladı

        Belediye başkanı kendisine oy vermeyeceğini söyleyen seçmeni yumrukladı

        Antalya'nın Serik Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkan adayı Enver Aputkan, seçim çalışmaları sırasında kendisine oy vermeyeceğini söyleyen 70 yaşındaki bir vatandaşı yumrukladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 17:53 Güncelleme: 28.03.2024 - 18:00
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        Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, seçmenden oy istedi.

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        Aputkan, ziyaret sırasında 70 yaşındaki emekli esnaf Muhammet Büyükkaya ile karşılaştı.

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        Muhammet Büyükkaya, iddiaya göre kızını haksız yere işten çıkardığı gerekçesiyle Enver Aputkan'a oy vermeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi.

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        Bu sözler üzerine tartışma yaşandı. Çevredekiler araya girip, Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı.

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        Ancak bu sırada Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak, tartakladı.

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        Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        #Yerel seçim
        #Serik Belediye Başkanı
        #yumruk
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