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Bensu Soral, ekranlara 'Cam Tavanlar' ile dönüyor!

Genç kuşağın sevilen oyuncularından Bensu Soral, tam 4 yıllık aranın ardından Show TV'de izleyicilerle buluşacak olan, Ojo Pictures imzalı 'Cam Tavanlar' ile ekranlara dönüyor. Tırnaklarıyla kazıyarak hak ettiği başarıyı elde etmesi gerekirken erkeklerin engeliyle mücadele edecek ve hayatla arasındaki cam tavanları kırmaya çalışacak olan 'Leyla'ya hayat veren Soral, aşkla da karşı karşıya gelecek

Bensu Soral, ekranlara 'Cam Tavanlar' ile dönüyor!
Bensu Soral, ekranlara 'Cam Tavanlar' ile dönüyor!
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HABERTURK.COM

Ojo Pictures'ın, Show TV için hazırladığı 'Cam Tavanlar' yaz ekranlarına aşkı, mücadeleyi, kızgın ateşten yükselen leziz tatları ve ekran başındakilerin kendilerini bulacakları sürprizlerle dolu bir hikayeyi taşıyacak. Dizinin başrol oyuncularından Bensu Soral da bu projeyle 4 yıllık ekran molasına son veriyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla göz dolduran Soral, pek çok kadının aynası ve de ilhamı olacak 'Leyla' karakteriyle izleyicilerle buluşacak.

Senaryosunu fenomen işlerde imzası bulunan Meriç Acemi'nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise güçlü reji gözüyle Fehmi Öztürk'ün yer aldığı dizide Amazon kadınlarını andıran savaşçı bir karaktere hayat veren Soral, 'Leyla' ile çaresizlik anlarında umudun hep var olduğunu aşılayacak. İş hayatında erkeklerin arasında yaşadığı güçlüklerle mücadele edecek olan 'Leyla', konu aşka gelince çok daha güçlü bir savaş verecek.

"İZLEYİCİLER BU HİKAYE İLE ÇOK EĞLENECEKLER"

Komedi ile dramın birlikte harmanlandığı 'Cam Tavanlar' ve rolü 'Leyla' ile ilgili ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

'Cam Tavanlar', beni o sıcak yaz dizilerinin rüzgarı kadar güçlü, vereceği sayısız mesajları olan senaryosuyla yakaladı. Bu mesajların çoğunu hayat verdiğim 'Leyla' sayesinde ekran başındakilere iletecek olmak benim için çok heyecan verici. İzleyiciler bu hikaye ile çok eğlenecekler, kendileriyle özdeşleştirecekler ama en çok da yazın rehavetine ekranda kapılmamış olacaklar. Çünkü 'Leyla'nın mücadelesi, onların da mücadelesi olacak. Meriç'in kaleminden çıkan, Fehmi Hoca ile hayat bulan ve inanılmaz kıymetli ekip arkadaşlarımla birlikte seyirciye ulaştıracağımız bu hikayeye çok inandım. Kubilay ile ilk defa çalışıyor olmamıza rağmen sanki birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz ve sette her gün kendimi keyifli, sıcacık bir dünyanın içinde buluyorum.

Kerem Çatay ve Ömer Özgüner'in yapımcılığındaki, ekranlara farklı bir soluk getirecek olan 'Cam Tavanlar', 9 Haziran Çarşamba saat 20.00'de ilk bölümüyle Show TV'de izleyicilerle buluşacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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