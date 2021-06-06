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Cam Tavanlar yeni tanıtımı yayımlandı! Cam Tavanlar oyuncuları kimler? İşte Cam Tavanlar'ın konusu...

Show TV'nin farklı hikayesiyle yaz sezonuna yeni bir soluk getirecek olan Ojo Pictures imzalı dizisi 'Cam Tavanlar'dan yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Heyecanlı bekleyişin sürdüğü 'Cam Tavanlar', ilk bölümüyle Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.

Cam Tavanlar yeni tanıtımı yayımlandı! Cam Tavanlar oyuncuları kimler? İşte Cam Tavanlar'ın konusu...

Show TV'nin bu yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan Ojo Pictures imzalı yeni dizisi 'Cam Tavanlar' için geri sayım devam ediyor. Renkli hikayesiyle izleyicilerin içini ısıtacak dizinin yayınlanan tanıtımında Leyla (Bensu Soral) ve Cem'in (Kubilay Aka) aşk hikayesinden kesitler sunuluyor. İkilinin iş dünyasında gireceği çetin yarış heyecan yaratırken bu yarışta kimin galip geleceği ise şimdiden büyük merak konusu oluyor.

AŞK VE REKABET BİR ARADA

Kerem Çatay ve Ömer Özgüner'in yapımcılığındaki 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin kaleminden çıkıyor. Fehmi Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği dizinin kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yanı sıra Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

İzleyenleri renkli ve keyifli bir dünyanın içine çekecek olan 'Cam Tavanlar' Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!

İşte 'Cam Tavanlar'ın 5. Tanıtımı;

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