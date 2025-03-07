Benzinden sonra motorine de indirim! Motorine ne kadar ve ne zaman indirim gelecek?
Piyasalarda petrol talebi ve arzına ilişkin endişelerin derinleşmesiyle brent petrolün varil fiyatı Aralık 2021'den sonraki en düşük seviyede seyrediyor. Peş peşe yapılan iki benzin indirimi araç sahiplerinin yüzünü güldürürken, bir indirimde motorine geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi? İşte, 8 Mart 2025 indirim öncesi güncel motorin fiyatları...
Uluslararası piyasalarda düşmeye devam eden brent petrol fiyatları arka arkaya indirimin gelmesini sağladı. Benzine 1 lira 4 kuruş ve ardından 1 lira 98 kuruş indirim yapıldı. Edinilen bilgiye göre; bir indirim de motorine geliyor. Peki, motorine indirim geldi mi, ne kadar oldu?
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Motorine indirim bekleniyor. Edinilen bilgiye göre; 8 Mart 2025 (gece yarısından itibaren) motorin fiyatlarında 1 lira 35 kuruş indirim geldi.
Aynı şekilde benzine de arka arkaya indirim geldi. Önce 4 Mart 2025 Salı günü 1 lira 4 kuruş, ardından 7 Mart 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 98 kuruş indirim geldi.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,18 TL
Motorin litre fiyatı: 45,24 TL
LPG litre fiyatı: 26,74 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,33 TL
Motorin litre fiyatı: 45,36 TL
LPG litre fiyatı: 27,51 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44,30 TL
Motorin litre fiyatı: 46,46 TL
LPG litre fiyatı: 27,25 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43,91 TL
Motorin litre fiyatı: 46,09 TL
LPG litre fiyatı: 27,35 TL