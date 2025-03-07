Uluslararası piyasalarda düşmeye devam eden brent petrol fiyatları arka arkaya indirimin gelmesini sağladı. Benzine 1 lira 4 kuruş ve ardından 1 lira 98 kuruş indirim yapıldı. Edinilen bilgiye göre; bir indirim de motorine geliyor. Peki, motorine ne kadar ve ne zaman indirim gelecek?