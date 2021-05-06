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BES fonları merkezi platformlardan alınıp satılabilecek

Bireysel Emeklilik sistemi (BES) hakkında yönetmelikte, emeklilik yatırım fonlarının merkezi bir platformdan alınıp satılabilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre yılda 6 kez yapılabilen fon dağılımı değişikliği artık 12 kez gerçekleştirilebilecek. Aynı düzenlemede sunulacak fonların alım satımı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) tarafından SPK'nın ve kurumun uygun görüşü alınarak belirlenen uygulama esasları çerçevesinde BEFAS üzerinden gerçekleştirilecek. BEFAS üzerindeki fonlarda giriş aidatı, yönetim gider kesintisi ile fon toplam gider kesintisine yönelik kontrol işlemi uygulanmayacak

BES fonları için alım satım düzenlemesi
Reuters

Bireysel Emeklilik sistemi (BES) hakkında yönetmelikte, emeklilik yatırım fonlarının merkezi bir platformdan alınıp satılabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve söz konusu yönetmeliğe hükümler ekleyen yönetmeliğe göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) görüşü alınarak Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu'nda (BEFAS) işlem görecek başka şirketlerin kurucusu olduğu fonların, kurum tarafından belirlenecek emeklilik planlarına dahil edilerek katılımcılara sunulması zorunlu olacak.

Bu kapsamda sunulacak fonların alım satımı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) tarafından SPK'nın ve kurumun uygun görüşü alınarak belirlenen uygulama esasları çerçevesinde BEFAS üzerinden gerçekleştirilecek. Buna göre yılda 6 kez yapılabilen fon dağılımı değişikliği artık 12 kez gerçekleştirilebilecek.

Birikimin bir kısmının veya tamamının BEFAS'ta işlem gören fona veya fonlara yönlendirildiği sözleşme veya sertifikalarda;
BES yönetmeliğinin 22/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan giriş aidatı, yönetim gider kesintisi ile fon toplam gider kesintisine yönelik kontrol işlemi uygulanmayacak.

BES yönetmeliğinin 22/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan fon toplam gider kesintisi iade işlemine BEFAS üzerinden
alınan diğer şirketlere ait fonlar üzerinden yapılan kesintiler dahil edilmeyecek, sadece katılımcının sözleşmesinin veya sertifikasının bulunduğu şirketin fonları dahil edilerek iade işlemi yapılacak. Uygulama 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

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