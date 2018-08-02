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Beşiktaş - B36 Torshavn | CANLI YAYIN

Beşiktaş - B36 Torshavn karşılaşmasının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da... Beşiktaş, bu sezon Vodafone Park'taki ilk resmi maçına çıkıyor. Faroe Adaları ekibini deplasmanda oynadığı ilk maçta 2-0 mağlup eden Siyah-Beyazlılar, galip gelirse, berabere kalırsa veya tek farklı mağlup olması durumunda 3. ön eleme turuna yükselen taraf olacak. Kartal, rakibini kupanın dışında bırakması halinde 3. ön eleme turunda LASK-Lillestrom eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Beşiktaş - B36 Torshavn karşılaşmasının tüm detayları HTSPORA ARENA'da...

02 Ağustos 2018 Perşembe, 19:53:16 | Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn karşısında tur arıyor... 

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BEŞİKTAŞ - B36 TORSHAVN 

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan, Adriano, Jeremain Lens, Ryan Babel, Larin
YEDEKLER: Utku, Oğuzhan, Mustafa, Dorukhan, Alpay, Gökhan, Vagner Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

B36 TORSHAVN: Askham, Eriksen, Brockie, Faero, Nielsen, Olsen, Cieslewicz, Hetersen, Heinesen, Magnusson, Pryzbylski
YEDEKLER: Hentze, Saag, Samuelsen, Samuelsen, Johansen, Jacobsen, Samuelsen
TEKNİK DİREKTÖR: Jakup A Borg

STAT: Vodafone Park
SAAT: 21:00
YAYIN: Smart Spor
HAKEM: Carlos Xistra 

  • Güzel bir oyunla kazanarak üst tura çıkmak istiyoruz Şenol Güneş

  • Daha önce böyle büyük bir takımla oynamamıştık. Bu harika bir şey, keyfini çıkaracağız. Jakup A Borg
 

BEŞİKTAŞ TARAFTARIYLA BULUŞUYOR 

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek Beşiktaş, uzun bir aradan sonra stadında taraftarıyla buluşacak.

Deplasmandaki karşılaşmayı Jeremain Lens ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak.

Beşiktaş, B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

74 GÜN SONRA VODAFONE PARK'A ÇIKACAK

Beşiktaş, uzun bir ara sonrası Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıkacak.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden siyah-beyazlı takım, 74 gün sonra taraftarları karşısında resmi bir maç yapacak. 

KARTAL AVRUPA'DA 206. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rövanş mücadelesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 205 maçtan 78'ini kazandı, 83'ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 267 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ, REKORUNU 28 MAÇA ÇIKARACAK

Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, B36 Torshavn karşılaşmasıyla bu rekorunu 28 karşılaşmaya çıkaracak.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 27 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 43 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 40 gol yedi.

KUPA 2'DE 104. MAÇI 

Siyah-beyazlılar, B36 Torshavn karşısında UEFA Avrupa Ligi'ndeki 104. müsabakasını oynayacak.

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonda bugüne kadar 103 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı.

Bu organizazyondaki maçlarında rakip fileleri 161 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 82 27 19 36 85 131
Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 103 47 21 35 161 125
Toplam 205 78 44 83 267 294

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek elde etti.

Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u evinde 5-1 yendi.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi. 

HÜKMEN GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

EN GOLCÜSÜ OKTAY DERELİOĞLU

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu. Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde Avrupa arenasında fileleri 14 kez havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncularından Brezilyalı Bobo, 12 golle ikinci sırada yer alıyor. Portekizli Ricardo Quaresma ile geçen sezon ortasında takımdan ayrılan Cenk Tosun'un ise 11'er golü bulunuyor.

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