Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, Jeremain Lens ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşını Vodafone Park'ta oynuyor. Beşiktaş'ın B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda 3. ön eleme turunda karşılaşacağı rakip de belli oldu.

Avusturya'nın LASK Linz ve Norveç'in Lilleström eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek olan Beşiktaş'ın rakibi netleşti. İlk maçı 4-0 kazanan LASK Linz, deplasmanda oynanan rövanş mücadelesini de 2-1 kazandı bir üst tura yükseldi. Beşiktaş, B36 Torshavn'ı elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz ekibiyle oynayacak.

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