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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş- Fenerbahçe Beko CANLI İZLEME EKRANI: Beşiktaş- Fenerbahçe Beko maçı anlık nereden izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Beşiktaş- Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı: Beşiktaş- Fenerbahçe maçı nereden canlı izlenir?

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi 3. maçında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Siyah-beyazlılar mücadeleden 98-77 galip ayrıldı ve seride durumu 2-1'e getirdi. Bu kapsamda basketbolseverler dördüncü maçın yayıncı kuruluşunu merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Fenerbahçe Beko maçı nereden, nasıl izlenir, maç nerede yayınlanacak? İşte, Beşiktaş- Fenerbahçe Beko maçı canlı izleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:22
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe evinde oynadığı iki maçıda kazanmıştı. Geçtiğimiz günlerde oynanan üçüncü maçtan siyah beyazlılar üstün ayrılarak durumu 2-1 yaptı. Seride 4 olan taraf ise şampiyon olacak. Peki, Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...

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        BEŞİKTAŞ FİBABANKA- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko final serisi dördüncü maçı 23 Haziran Pazartesi (bu akşam) 20.30'da oynanacak.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak kritik mücadele beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS 5 üzerinden canlı yayınlanacak.

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        BEŞİKTAŞ FİBABANKA- FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla beİN Sports Haber'den karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://beinsports.com.tr/canli-yayin

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