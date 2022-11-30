Beşiktaş’a Nasıl Gidilir?

Beşiktaş ilçesi hem yerli hem de yabancı turistlerin gezi noktaları arasındadır. İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olup, yıl içinde ziyaretçilerin yoğun ilgisini görür. Geçmişten günümüze tarihini ve doğal güzelliğini koruyan bu ilçe, ulaşım açısından kolay bir noktada bulunmaktadır. Bu ulaşım, Avrupa ve Anadolu yakası için de geçerlidir. Üstelik; metrobüs, minibüs ve otobüs yolu ile rahatça ulaşılabilir. Sizlere en yakın metro durağından binerek yola çıkabilirsiniz. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattına geçiş yapmak ve Taksim durağında inmek, en kolay ulaşım yollarındandır. Taksim durağında inerek ve bir dolmuş ya da taksi kullanarak Beşiktaş’a geçebilirsiniz. Diğer yandan en çok kullanılan ulaşım hattı olan Marmaray da Beşiktaş’a ulaşmanın bir diğer yoludur. Özellikle Anadolu yakasından yola çıkacaklar için Marmaray kullanılabilir. Anadolu yakasından deniz yolu ile geçmenin en iyi alternatiflerinden biri de Kadiköy ya da Üsküdar’dan Beşiktaş vapuru ile ulaşım sağlamak olacaktır. Deniz yolu, keyifli bir ulaşım sağlamak isteyenlerin özellikle tercih ettiği bir altenatiftir.

Beşiktaş’a ulaşım sağlayan otobüs hatlarından bazıları şöyledir:

Mecidiyeköy-Beşiktaş için 30A, 30M

Kadıköy-Beşiktaş için 110,

Taksim-Beşiktaş için 129T

Sarıyer-Beşiktaş için 40B, 25E

Metrobüs İle Beşiktaş’a Ulaşım

Metrobüs ile Beşiktaş’a ulaşım için en yakın metrobüs durağından yola çıkabilirsiniz. Metrobüs durağı, İstanbul’un pek çok noktasına ulaşmanın da en kolay alternatiflerinden biridir. Ayrıca en çok tercih edilen ulaşım hattıdır. Gün içinde hareketliliğini daima korur. Metrobüs hattı ile Zincirlikuyu durağında inebilir, indiğiniz noktadaki köprü üzerinden otobüs ya da minibüs kullanarak Beşiktaş’a ulaşım sağlayabilirsiniz. Hemen hemen tüm otobüs ve minibüs hatları Beşiktaş’tan geçmektedir. Bu noktada taksi bulmak da oldukça kolaydır.

Metro İle Beşiktaş’a Ulaşım

Metro kullanmak, büyük bir kesim için en kolay ulaşım yollarından biridir. Ayrıca günümüzde sayısız insanın tercihleri arasında olmaya devam etmektedir. Metro hattından Yenikapı-Hacıosman hattına aktarma yaparak Taksim durağına ulaşabilir, duraktan çıktığınızda pek çok minibüs ve otobüs hattını kullanabilirsiniz. Diğer yandan metro hattı üzerinden Şişli-Mecidiyeköy durağında inerek, yine minibüs ve otobüs ile hızlı bir şekilde Beşiktaş’a ulaşmanız mümkündür.

Otobüs İle Beşiktaş’a Ulaşım

En eski ancak hâlâ en çok tercih edilen otobüs hatları, İstanbul’un pek çok noktasına ulaşım sağlamaya devam etmektedir. Otobüs ile Beşiktaş’a ulaşım da oldukça kolaydır. Özellikle; Taksim, Sarıyer, Mecidiyeköy, Kadıköy başta olmak üzere merkezi konumda olan pek çok ilçeden rahatlıkla Beşiktaş’a ulaşılabilmektedir. 62, 30A, 29C, 27E, 129T, 43R, 559C, 58A, 41E, 63, 29D, 27SE, İST-19, 58N, U2, 36L, 40B numaralı otobüsler ile Beşiktaş Meydan durağına kolayca ulaşabilirsiniz.