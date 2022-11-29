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Sabiha Gökçen Havalimanı nerede, nasıl gidilir? Sabiha Gökçen Havalimanı metro ve otobüs ile ulaşım

Türkiye’nin en aktif havalimanları arasında yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı, gün içerisinde her saat başı yüzlerce yolcunun seyahat etmesine imkan sağlamaktadır. Bulunduğu yer ise İstanbul ilinin Pendik ilçesine bağlı Kurtköy bölgesindedir. Kadıköy’e olan uzaklığı 40 km, Taksim’e olan mesafesi ise 50 km şeklindedir. Ek olarak tem otoyolu ile havalimanına ulaşım sağlanabilmektedir.

Sabiha Gökçen Havalimanı Nerede, Nasıl Gidilir? Sabiha Gökçen Havalimanı Metro ve Otobüs ile Ulaşım

Sabiha Gökçen Havalimanı’na özel araç, toplu taşıma, taksi veya transfer aracı gibi farklı yollar mevcuttur. Şehir merkezi ile olan yolculuk süresi ise yaklaşık 100 dakika kadardır. Peki Sabiha Gökçen’e nasıl gidilir? Sabiha Gökçen’e hangi otobüsler gidiyor?

Sabiha Gökçen’e Nasıl Gidilir?

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için çeşitli yollar mevcuttur. En sık tercih edilen ise özel araç kullanımıdır. Eğer bu şekilde havalimanına ulaşacaksanız E5, sahil yolu veya TEM üzerinden gitmeniz mümkündür. Fakat özel aracınız yok ve Sabiha Gökçen’e metro ile ulaşım sağlamak zorundaysanız en kolay yöntem Tavşantepe-Kadıköy Metro hattındaki istasyonları kullanmaktır. Bu hatta binmeniz halinde Soğanlık durağında inebilir, 16S veya E10 otobüs hatlarını kullanabilirsiniz. Ancak güncellenen sistemle, istasyonlara M10 havalimanı metro hattıyla aktarma durakları eklenmiştir ve Sabiha Gökçen Havalimanı bu hat üzerinde son duraktır. Elbette isterseniz Pendik durağında inerek taksiyle de ulaşılabilir.

Aynı zamanda öteki metro hatları ile entegre edilmiş olan Pendik-Sabiha Gökçen Metro hattı sayesinde havalimanına inen yolcu direkt metroyla aktarma yapabilmektedir. Böylece Kadıköy’e ulaşarak Marmaray vasıtasıyla İstanbul’da seyahat imkanı sağlamaktadır. Dolayısıyla trafik sıkıntısı çekmek istemeyen kişiler için de kolaylık sunulmaktadır. Ayrıca aynı yolcuların Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ile Üsküdar-Çekmeköy metro hatlarına ulaşabilir. Vapurlara binebilmek için ise Marmaray’ın Ayrılık Çeşmesi durağını kullanabilirsiniz.

Sabiha Gökçen'e Ulaşım

Sabiha Gökçen’e ulaşım bilgileri ile ulaşmak esasında kolaylıkla sağlanmaktadır. Her vatandaş elbette çeşitli yollar arasından kendisine en çok uyanı seçebileceği gibi özel araçlarla veya toplu taşıma ile gitmeyi tercih edebilir. Bu noktada önemli olan, yaşadığınız ilçeyi göz önünde bulundurmaktır.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na giderken toplu taşımayla uğraşmak istemiyorsanız özel araçta seyahat edebileceğiniz bazı aplikasyonlar da bulunmaktadır. Örneğin, taksi çağırma uygulamalı ile çeşitli firmaların transfer seçeneklerini kullanabilirsiniz. Ancak şunu unutmamanız gerekir ki bazı aplikasyonlar km başına değil, arabada kalınan süreye göre ücretlendirme yapmaktadır. Bu nedenle trafiğe takılmanız halinde vereceğiniz ücret de artabilmektedir. Aracı çağırmadan önce varış noktanız için o anki trafik durumunu göz önünde bulundurmanız ve kontrol etmeniz önemlidir. Peki Sabiha Gökçen’e hangi otobüsler gidiyor?

Sabiha Gökçen'e Hangi Otobüsler Gidiyor?

Sabiha Gökçen’e otobüs ile ulaşımı merak ediyorsanız; E3, SG2, 122H, E9, E10, E11, 16S, SG1, 130H, 132H hatlarını kullanabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak Havabüs ile ulaşım sağlamak da mümkündür. Eğer transfer denilen araçlarla Sabiha Gökçen Havalimanı’na varmak istiyorsanız Havabüs seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Bu bağlamda belli duraklardan belirli bir ücret karşılığında havalimanına ulaşım hizmeti verilmektedir. Sadece havalimanı yönüne değil, havalimanından çıkış yönünde de transfer sağlanmaktadır. Bu araçların seferleri ise Taksim, Kadıköy, ve Yenisahra'dan kalkmaktadır. Taksim kalkış noktası için Point Otel önü, Kadıköy için rıhtım bölgesindeki İETT otobüs duraklarının önü, Yenisahra için ise Yenisahra metro durağı olarak belirlenmiştir.

Havalimanında bulunan klasik servisleri ya da toplum ulaşım araçlarını kullanmanız halinde özellikle çocuklu aileler için zorlayıcı olabilmektedir. Ek olarak kalabalık arkadaş grupları ve çok sayıda bagajı olan kimseler de özel araçları veya transferleri tercih etmektedir. Özel transferde ise bu tip problemler ortadan kalkar ve kalmak istediğiniz yere güvenle ve hızla gitmiş olursunuz. Bu anlamda pek çok hizmet vericinin olması ve yolcu sayısının çok olması da ekonomik bir çözüm olacaktır.

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