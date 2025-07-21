Beyaz Saray: Trump Suriye'ye saldırıdan habersizdi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Suriye'yi bombalamasından haberdar olmadığını ve hazırlıksız yakalandığını ifade etti.

Leavitt, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun müdahil olmasıyla Suriye'de anlaşma sağlandığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü, Suriye'nin bombalanması ve Gazze'de kilisenin vurulmasının ardından Trump Netanyahu'yu aradığını ve durumu düzeltmesini istediğini bildirdi.

"BEYAZ SARAY ENDİŞELİ"

ABD'de, bazı Beyaz Saray yetkililerinin, Suriye'de Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vuran İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bundan sonra yapabilecekleri konusunda endişeli olduğu öne sürüldü.

Axios haber sitesine konuşan bazı Beyaz Saray yetkilileri, saldırganlığı giderek artan Netanyahu'ya "deli gibi davrandığı, sürekli her şeyi bombaladığı" yönünde eleştirilerde bulundu.

Yetkililerden biri, Netanyahu'nun bu hareketlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın yapmaya çalıştığı şeyi baltalayabileceğine ve iyi niyetini tüketebileceğine işaret etti.

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Bir diğer üst düzey yetkili, İsrail'in bu hafta Gazze'deki bir kiliseye düzenlediği bombalı saldırıya dikkati çekerek, bu olayın Trump'ın Netanyahu'yu arayıp açıklama talep etmesine yol açtığını vurguladı.