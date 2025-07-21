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        Haberler Dünya Beyaz Saray: Trump Suriye'ye saldırıdan habersizdi | Dış Haberler

        Beyaz Saray: Trump Suriye'ye saldırıdan habersizdi

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Suriye'yi bombalamasından haberdar olmadığını ve hazırlıksız yakalandığını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 22:35 Güncelleme: 21.07.2025 - 22:48
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        "Trump hazırlıksızdı"
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Suriye'yi bombalamasından haberdar olmadığını ve hazırlıksız yakalandığını ifade etti.

        Leavitt, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun müdahil olmasıyla Suriye'de anlaşma sağlandığını belirtti.

        Beyaz Saray Sözcüsü, Suriye'nin bombalanması ve Gazze'de kilisenin vurulmasının ardından Trump Netanyahu'yu aradığını ve durumu düzeltmesini istediğini bildirdi.

        "BEYAZ SARAY ENDİŞELİ"

        ABD'de, bazı Beyaz Saray yetkililerinin, Suriye'de Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vuran İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bundan sonra yapabilecekleri konusunda endişeli olduğu öne sürüldü.

        Axios haber sitesine konuşan bazı Beyaz Saray yetkilileri, saldırganlığı giderek artan Netanyahu'ya "deli gibi davrandığı, sürekli her şeyi bombaladığı" yönünde eleştirilerde bulundu.

        Yetkililerden biri, Netanyahu'nun bu hareketlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın yapmaya çalıştığı şeyi baltalayabileceğine ve iyi niyetini tüketebileceğine işaret etti.

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        Bir diğer üst düzey yetkili, İsrail'in bu hafta Gazze'deki bir kiliseye düzenlediği bombalı saldırıya dikkati çekerek, bu olayın Trump'ın Netanyahu'yu arayıp açıklama talep etmesine yol açtığını vurguladı.

        Trump yönetimi içinde Netanyahu'ya karşı artan bir şüphecilik olduğunun altını çizen yetkililer, İsrail Başbakanı'nın "bazen uslu durmayan bir çocuk gibi" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        Yetkililer, cuma günü Suriye'deki tırmanışı durduran ateşkese rağmen Washington'un, Netanyahu ve bölgesel politikaları konusunda çok daha fazla endişe duymaya devam ettiğini kaydetti.

        Trump'ın, Netanyahu'nun bölgesel politikaları konusundaki rahatsızlığı özellikle sosyal medyada konu edilirken, ABD Başkanı'nın kamuoyu önünde Netanyahu'ya yönelik eleştiri yapmaktan uzak durduğu görülüyor.

        Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürülmüştü.

        İsrail ordusu, Süveyda'daki çatışmaları gerekçe göstererek, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurmuştu.

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