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        Haberler Dünya Vatikan İsrail'in açıklamalarına şüpheyle yaklaşıyor | Dış Haberler

        Vatikan İsrail'in açıklamalarına şüpheyle yaklaşıyor

        Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Gazze'de bulunan Kutsal Aile Kilisesi'nin vurulmasının bir hata olduğuna dair İsrail'den yapılan açıklamalara şüpheyle yaklaşmak için gerekçelerin olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 01:49 Güncelleme: 20.07.2025 - 01:49
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        Vatikan İsrail'in açıklamalarına şüpheyle yaklaşıyor
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        Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, İsrail'in 17 Temmuz'da Gazze'nin kuzeyindeki Kutsal Aile Kilisesi'ni (Latin Manastırı) vurmasına ilişkin kendilerine yaptığı ve bunun "hata" olduğuna dair açıklamalara şüpheyle yaklaşmak için gerekçeleri olduğunu belirtti.

        Kardinal Parolin, İsrail ordusunun 17 Temmuz'da 3 kişinin ölümüne en az 10 kişinin yaralanmasına yol açtığı Kutsal Aile Kilisesi'ne yönelik saldırısı ve Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında dün yapılan telefon konuşmasına ilişkin İtalyan Rai kanalının TG2 bülteninde değerlendirmelerde bulundu.

        Kardinal Parolin, Netanyahu'nun Papa'ya açıklama için telefon etmesinin önemli ve uygun bir hareket olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu:

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        "İsrail Başbakanı'nın doğrudan Papa 14. Leo ile konuşma isteğini olumlu buluyorum. Şimdi, bana göre bu görüşmeden veya bu görüşmeden sonra üç şeyin gerçekleşmesini beklemeliyiz: Her şeyden önce, söz verilen soruşturmanın gerçek sonuçlarının açıklanması. İlk yorum bir 'hata' olduğu yönündeydi, ancak bu konuda bir soruşturma yapılacağına dair güvence de verildi. Dolayısıyla bu soruşturmanın ciddiyetle yürütülmesi ve sonuçlarının kamuoyuna açıklanması gerekiyor."

        Kardinal Parolin, bundan sonra eyleme geçme zamanı geldiğini de dile getirerek, "Gerçekten umuyorum ki Başbakan'ın söyledikleri mümkün olan en kısa sürede hayata geçsin, çünkü Gazze'deki durum gerçekten artık katlanılamaz bir hal aldı." dedi.

        Gazze'deki durumun "sınırsız bir savaş"a döndüğünü aktaran Kardinal Parolin, "Gazze gibi bir halk nasıl yok edebilir ve nasıl aç bırakabilirsiniz? Zaten birçok sınır aşıldı." yorumunu yaptı.

        İsrail'e tam olarak ne olduğunu anlatmaları için gereken zamanı vermeleri gerektiğini ifade eden Vatikan Devlet Sekreteri, "Gerçekten ne olduğunu bize söyleyebilmeleri için gerekli zamanı tanımalıyız. Gerçekten bir hata mıydı, ki bu meşru bir şekilde şüphe edilebilecek bir şeydir, yoksa Hristiyanların Orta Doğu'da ve Filistinliler ile Yahudiler arasındaki ilişkilerde ne kadar ılımlı bir güç olduğunu bildiğimiz halde, bir Hristiyan kilisesine doğrudan saldırmak mı istendi?" ifadelerini kullandı.

        Kardinal Parolin, çatışmalarda Vatikan'ın her zaman arabuluculuğa açık olduğunu da yineledi.

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