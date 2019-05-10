Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Beyazıt'taki otobüs kazasında bilirkişi raporu: Arıza koduna rastlanmadı

DHA

Beyazıt'ta iki kişinin yaralandığı 16 aracın da hasar gördüğü özel halk otobüsü kazasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, otobüsün aniden kalkışıyla ilgili motor, şanzıman ve fren mekanizmalarında herhangi bir arıza koduna rastlanmadığı kaydedildi. Kaza sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şoför Yüksel K. ifadesinde, araçta teknik bir sorun olduğunu, direksiyonun kilitlenerek gaz pedalının takılı kalması sonucunda kazanın gerçekleştiğini söylemişti.

Beyazıt kaza

Beyazıt Meydanı'nda 21 Mart günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazayla ilgili 8 sayfalık bilirkişi raporu hazırlandı. DHA'nın haberine göre, raporda, kaza sonrası araçta oluşan hasarlardan dolayı aracın çalıştırılamadığı ve fren ile kapıların açılıp kapandığına ilişkin kontroller yapılamadığı belirtildi.

Kaza günü otobüsün aniden kalkışıyla ilgili bilgisayar aracılığı ile yapılan kontrol sonucu, otobüsün motor, şanzıman ve fren mekanizmalarında herhangi bir arıza koduna rastlanmadığı vurgulandı.

Aracın ABS fren sisteminde de aktif bir arıza kodu görülemediği belirtilen raporda, geçici anlık hata kayıtlarının kazayı etkileyecek türde olmadığı aktarıldı.

ŞOFÖRÜN TEPKİLERİ REFLEKS Mİ, YOKSA BİLİNÇLİ Mİ ANLAŞILAMADI

Otobüs içi kamera görüntülerinin de incelendiği bilirkişi raporunda, görüntülerin net olmadığı ve bu nedenle şoförün kalkış esnasında motor freni kolunu indirip indirmediğinin anlaşılamadığına yer verildi. Ayrıca sürücünün fren veya gaz pedalına basıp basmadığı, kalkış esnasında ve sonrasında gösterge panelinde ikaz olup olmadığı da belirlenemedi. Olayın öncesinde ve kaza anının sonuna kadar geçen 24 saniyelik zamanda şoförün tepkilerinin refleks mi, yoksa bilinçli olarak durumu önlemeye çalışıp çalışmadığının anlaşılmadığı vurgulandı.

KAPALI OLMASI GEREKEN ÖN KAPININ AÇIK OLDUĞU ANLAŞILDI

Raporda ayrıca durakta aracı sabitleyen durak freninin ise doğru kullanılıp kullanılmadığının hakkında ilgili kamera kayıtlarının yetersiz olması sebebiyle değerlendirmede bulunamadığı belirtildi. Tanık ve müşteki ifadelerinden normalde kapalı olması gereken ön kapının açık olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

 

ANLIK HATALI GAZ PEDALI KONUM SENSÖRÜ

Raporun 4 maddelik sonuç kısmında ise şu ifadelere yer verildi:

-Keşif sırasında aracın hasar durumu nedeniyle fren sisteminin tespit edilmesi mümkün olmamıştır.

-Aracın motor kontrol ünitesi, ABS fren sistemi ve otomatik şanzıman kontrol ünitelerinde kalıcı herhangi bir arıza koduna rastlanmamıştır.

-Kaza sırasında aracın ulaştığı hızlara rölanti devrinin (700d/d) biraz üzerinde bir motor devrinde(1000 artı 100 d/d) ulaşabileceği, ancak bu sırada gaz pedalına yüklenilmesi, servis freni veya imdat park freninin bu sırada devrede olmaması gerektiği, bu nedenle araç sürücü kısmını gösteren kamera görüntüleri net olmadığından bu değerlendirme hız zaman tablosundan çıkarılan bir değerlendirmedir.

-Aracın olay sırasındaki hızlara ulaşması için gereken motor devri ve gaz pedalı durumunun mevcut trafik durumu ve hayatın olağan akışı çerçevesinde sürücünün bilinçli tercihi olamayacağı, anlık hatalı gaz pedalı konum sensörü sinyalinden kaynaklanabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.

 

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Beyazıt Meydanı'nda 21 Mart günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan özel halk otobüsü yaya yoluna girmiş ve çarptığı 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Güvenlik kameralarına, halk otobüsünün yayaların kullandığı yoldan hızla gelerek, park halindeki araçlara çarparak ilerlediği ve merdivenlerden aşağı doğru indiği sırada bir araca çarparak durduğu yansımıştı.

Kazada 57 yaşındaki İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mine Sarsağ Gümüş iki bacağını kaybetmiş, bir Çin vatandaşı kadın da yaralanmıştı. 16 aracın da hasar gördüğü kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü Yüksel K. ifadesinde, araçta teknik bir sorun olduğunu, direksiyonun kilitlenerek, gaz pedalının takılı kalması sonucunda kazanın gerçekleştiğini söylemişti. Savcılık tarafından 'birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Yüksel K. hakkında, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. Savcılığın konuyla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Danıştay Başkanı: Yıkıcı etkilere yol açar
GÜNDEMDanıştay Başkanı: Yıkıcı etkilere yol açar
29 ByLock şüphelisi için gözaltı kararı
GÜNDEM29 ByLock şüphelisi için gözaltı
Hadi ipucu sorusu 5 Mayıs cevabı: Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın aileleri ağırladığı yerin adı nedir? 12.30 Mini Hadi ipucu
GÜNDEMHadi ipucu cevabı 5 Mayıs
Hatay'da fuhuş çetesine darbe! Kucağında da çocuğu var!
GÜNDEMİğrenç tuzak!
SON DAKİKA HABERİ! Tweet atarken dikkat! İması bile suç!
GÜNDEMTweet atarken dikkat! İması bile suç!
Kayseri Cuma vakti saat kaçta? 10 Mayıs Kayseri Cuma namazı saati
GÜNDEMKayseri Cuma vakti saat kaçta?
Karısının yasak aşkı pazarcıyı kiralık katile öldürtmüş
GÜNDEMKarısının yasak aşkı için kiralık katil tutmuş!
Zap Suyu’nun yüzeyi çöple kaplandı
GÜNDEMÇöpler zaptetti!
'Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli' 15 Mayıs'ta açıklanacak
GÜNDEMBakan Selçuk o modeli 15 Mayıs'ta açıklayacak
Noterlerin nöbeti ilçelere taşınıyor
GÜNDEMNöbet genişledi! 12 ilçede de başlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X