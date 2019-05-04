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Beyazıt Meydanı'nda 21 Mart günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan özel halk otobüsü yaya yoluna girmiş ve çarptığı 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Güvenlik kameralarına, halk otobüsünün yayaların kullandığı yoldan hızla gelerek, park halindeki araçlara çarparak ilerlediği ve merdivenlerden aşağı doğru indiği sırada bir araca çarparak durduğu yansımıştı.
"ARTIK ESKİSİ GİBİ OLAMAYACAĞIM"
Kazanın ardından 45 gündür tedavisi süren öğretim üyesi Mine Sarsağ Gümüş, “Elimde malzemeler vardı. Öğrencilere destek olmak için güzel bir ders yapacaktık ama Allah böyle nasip etti" dedi.
Olay anını hatırlamadığını belirten 56 yaşındaki Gümüş, "Seri ameliyatlar geçirdim. İki bacağım müthiş bir şekilde hasar görmüş. Önce sağ bacağımı kestiler, omzumdan sırtımdan ameliyat yaptılar. Sol bacağımı kurtarmak için 6 saat ameliyat geçirdim. Bu kritik bir kaza olduğu için, bakteriler de üremiş ve en sonunda sol bacağımda kesildi. İki bacağımdan da mağdur oldum. Çok koşturan, öğrencilerine, mesleğine düşkün bir insanım. Hayatımın düzeni değişti. Artık gerektiği gibi çalışamayacağım, eskisi gibi olamayacağım" diye konuştu.
"RUH HALİ KÖTÜYSE TRAFİĞE ÇIKMAYACAK"
"Ölümden döndüm" diyen Gümüş, "Allah bana şans verdi ve hayata döndürdü. Hayatta olmayabilirdim. Bu benim başıma geldi, başkalarına da gelir" ifadelerini kullandı. Eşini 3,5 yıl önce trafik kazasında kaybettiğini söyleyen Mine Sarsağ Gümüş, “Şoförün başka cezaları da varmış. Hadi ben kurtuldum. Yaşam hakkı kolay bir hak değil. Trafik kuralları niye koyulmuş. Onlara uygun ve son derece dikkatli bir şekilde, insanların hayatını elinden almadan görevlerini yapmalılar. Çocuk oyuncağı değil bu. İşin ucunda insan hayatı var. Eğer o gün ruh hali kötüyse, psikolojik bir sorunu varsa çıkmayacak trafiğe. Kendine değil, otobüsü şuradan şuraya götüreyim bitsin iş diye değil, insanları düşünecek. Avukatımız olayı takip ediyor, sonuna kadar da götürecek" dedi.
Öğrencilerini çok sevdiğini belirten Gümüş, "Öğrencilerim çok üzülmüşler, Allah nasip etti, beni hayata döndürdü. Yine öğrencilerimle beraber olacağım. Yine üniversitemde hizmete devam edeceğim. Bu şekilde hayatımı devam ettirmeye çalışacağım" dedi.
"AKILLARA ZİYAN BİR OTOBÜS KAZASI"
Mine Sarsağ Gümüş'ün avukatı Ümit Bilgiç ise, "Akıllara ziyan bir otobüs kazası oldu. Böyle büyük bir kazada verilen ifadeler, diyor ki adam 'direksiyon kilitlendi'. İfadelere göre, arabada biri diyor ki 'saatinde kalkmadı, hareket et' sinirleniyor. İnanılmaz bir şey, 100 metre kadar yukarı çıkıyor, orada birkaç arabayı parçalıyor, tekrardan yön değiştiriyor ve deniyor ki 'direksiyon kilitlendi. Şu anda dosya savcılıkta bilirkişi aşamasında, bunların ne olduğu ortaya çıkacak" diye konuştu.
Kaza yeri krokisi üzerinden olayı anlatan avukat Bilgiç, "Bu olayın direksiyon kilitlenerek olduğunu kabul etmemiz mümkün değil. Burada şoförün bir sinir krizi geçirip, bu olaya sebep olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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