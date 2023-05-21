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Beyonce ve Jay-Z, Kaliforniya'nın en pahalı evini satın aldı

Blue, Rumi ve Sir adında üç çocukları bulunan Beyonce ve Jay-Z çifti, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin en pahalı evini satın aldı

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  • Beyonce ve Jay-Z, Kaliforniya'nın en pahalı evini satın aldı - Magazin haberleri

    2008'den bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ve müzik dünyasının en zengin çiftlerinden biri olan şarkıcı Beyonce ile rapçi Jay-Z, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin en pahalı evine sahip olmak için harekete geçti.
  • Beyonce ve Jay-Z, Kaliforniya'nın en pahalı evini satın aldı - Magazin haberleri

    Beyonce ve Jay-Z, Los Angeles şehrinde yer alan Malibu'daki bir malikâneyi satın aldı. Evin fiyatının ise 200 milyon dolar olduğu belirtildi.
  • Beyonce ve Jay-Z, Kaliforniya'nın en pahalı evini satın aldı - Magazin haberleri

    Beyonce ve Jay-Z, yaklaşık 2 bin 790 metrekarelik alana yayılan bu malikâne, Malibu'daki 'Cennet Koyu' adı verilen plaja yakın bir konumda.
  • Beyonce ve Jay-Z, Kaliforniya'nın en pahalı evini satın aldı - Magazin haberleri

    Pasifik Okyanusu manzaralı ev, dünyaca tanınan Japon mimar Tadao Ando tarafından tasarlandı.
  • Beyonce ve Jay-Z, Kaliforniya'nın en pahalı evini satın aldı - Magazin haberleri

    Prestijli Pritzker Mimarlık Ödülü'nün sahibi Tadao Ando, Kanye West'in Malibu'daki 57 milyon dolarlık evini de tasarlamıştı.
  • Beyonce ve Jay-Z, Kaliforniya'nın en pahalı evini satın aldı - Magazin haberleri

    Ayrıca Beyonce ve Jay-Z'nin yeni evinin, ilk önce 295 milyon dolardan satılığa çıkarıldığı bilgisi de paylaşıldı.
  • Beyonce ve Jay-Z, Kaliforniya'nın en pahalı evini satın aldı - Magazin haberleri

    Kaliforniya'da bundan önceki emlak rekoru, bilgisayar şirketi Netscape'in kurucusu Marc Andreessen'a aitti. Yazılımcı, 2021'de Malibu'daki evini 177 milyon dolara satın almıştı.
  • Beyonce ve Jay-Z, Kaliforniya'nın en pahalı evini satın aldı - Magazin haberleri

    Beyonce ve Jay-Z, Los Angeles'ta yer alan Bel-Air'daki evlerini de 2017'de 88 milyon dolara satın almıştı. Evin şu anki değeri ise 100 milyon doları geçtiği aktarıldı.
  • Beyonce ve Jay-Z, Kaliforniya'nın en pahalı evini satın aldı - Magazin haberleri

    2023'ÜN EN ZENGİNLER LİSTESİNDE YER ALDI

    Öte yandan Beyonce'den Blue, Rumi ve Sir adında üç çocuğu bulunan Jay-Z, Forbes Dergisi'nin 2023'ün en zenginleri listesinde yer aldı. Ünlü rapçi, servetini 1.4 milyar dolardan 2.5 milyar dolara çıkararak yüzde 78'lik artış sağladı.

    Fotoğraflar: Mega, AP, Avalon

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