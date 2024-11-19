Beyonce ve Jay-Z'nin kızı Blue Ivy tek başına konserde
Beyonce ve Jay-Z çiftinin en büyük çocuğu Blue Ivy, artık 12 yaşında. Neredeyse ebeveynlerinin boyuna yetişen küçük kız, tek başına Sabrina Carpenter konserine giderken görüntülendi
Beyonce ve rapçi eşi Jay-Z'nin kızı Blue Ivy Carter, artık 12 yaşında. Neredeyse anne ve babasının boyuna yetişen Blue Ivy, hafta sonunda California eyaletine bağlı Inglewood şehrindeki Kia Forum'da düzenlenen Sabrina Carpenter konserine giderken görüntülendi.
Küçük kızın yanaklarına rujla öpücük şekilleri kondurduğu makyajı dikkat çekti.
Blue, 43 yaşındaki Beyonce ve 54 yaşındaki Jay-Z çiftinin üç çocuğundan en büyüğü. Çiftin ayrıca Rumi ve Sir adlarında 7 yaşında ikizleri var.
Rumi ve Sir, şimdiye dek ünlü anne ve babasıyla fazla görüntü vermese de Blue, küçüklüğünden bu yana ebeveynleriyle sanat ve spor etkinliklerinde boy gösteriyor.
Kameraların önünde büyüyen küçük kız, müzisyen anne ve babasının izinden gidiyor.
Mart ve Eylül 2023 arasında Avrupa ve ABD'de yapılan turnesi esnasında Blue, annesinin gösterilerinin düzenli bir parçası haline gelmiş, Beyonce ile birlikte şarkı söyleyip dans etmişti.
Beyonce, 26 Mayıs'ta Fransa'nın Saint Denis şehrinde ilk kez sahneye çıkmadan önce Blue Ivy'nin sahneye çıkmasına izin verme konusunda isteksiz olduğunu, ama kızının 'My Power' ve 'Black Parade' şarkısının yorumunda kendisiyle birlikte dans ederek hayranlarını şaşırttığını itiraf etmişti.
Blue Ivy, müzik alanında ilk başarısını henüz 9 yaşındayken kazanmıştı. Annesiyle birlikte çektikleri 'Brown Skin Girl' klibiyle 2021 yılında Grammy'de 'En İyi Klip' ödülünü almıştı.