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Haberler Teknoloji ‘Big Tech’e okullardan dava!
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‘Tekno devler’ çocuk sağlığı davasıyla karşı karşıya

Amerika'da devlet okulları, şirketlerin öğrenciler arasında kötüleşen zihinsel sağlık krizinden sorumlu olduğunu ve okulların eğitim misyonlarını yerine getirme yeteneklerini doğrudan etkilediğini iddia ederek Big Tech'e (Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook), and Microsoft) karşı dava açtı.

‘Big Tech’e okullardan dava!

Dünya çapında teknoloji devlerine açılan davalar git gide artıyor. Özellikle çocukların sağlık, eğitim ve sosyal süreçlerine olumsuz etkiler yarattığı vurgulanan sosyal medya devleri yeni bir dava ile karşı karşıya kaldı.

ABD'nin Seattle eyaletinde devlet okulları birliği sosyal medyanın en büyüklerinden olan teknoloji devlerine yeni bir dava süreci başlattı. Devlet okulları, şirketlerin öğrenciler arasında kötüleşen zihinsel sağlık krizinden sorumlu olduğunu ve okulların eğitim misyonlarını yerine getirme yeteneklerini doğrudan etkilediğini iddia ederek Big Tech'e (Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook), and Microsoft) dava açtı.

ABD Bölge Mahkemesine verilen dilekçe ile, Google'ın ana şirketi Alphabet Inc'e, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta Platforms Inc'e, Snap Inc'e ve TikTok-sahibi ByteDance’e, ürünlerini gençleri platformlarına bağlamak için kasıtlı olarak tasarladıklarını ve zihinsel sağlık krizi yarattıklarını iddia eden bir dilekçe verildi ve dava süreci başladı.

ZİHİNSEL SAĞLIK KRİZİNE NEDEN OLUYOR

Dava dosyasında, şirketlerin eylemlerinin gençlerin zihinsel sağlık krizine neden olmada önemli bir faktör olduğunu özellikle vurgulanırken. Davada, "Sanıklar, gençlerin savunmasız beyinlerini başarıyla sömürdüler ve ülke genelinde on milyonlarca öğrenciyi, Sanıkların sosyal medya platformlarının aşırı kullanımı ve kötüye kullanımı ile ilgili olumlu geri bildirim döngülerine bağladılar" denildi.

TAZMİNAT TALEP EDİLİYOR

Şikayette, zihinsel sağlık sorunları olan öğrencilerin daha kötü performans göstererek, okulların öğretmenleri bu tür semptomları tanımlamak ve ele almak, eğitimli personel işe almak ve öğrencileri sosyal medyanın tehlikeleri konusunda uyarmak için ek kaynaklar oluşturmak da dahil olmak üzere adımlar atmasına neden olduğu belirtildi.

Söz konusu dava kapsamında şirketlerden maddi ve manevi zararlar sebebiyle yüklü tazminatlar talep edildiği belirtiliyor.

“GÜVENLİ DENEYİMLER İÇİN YATIRIM YAPIYORUZ”

Konu ile ilgili Reuters’e açıklamalarda bulunan Google, platformlarında çocuklar için güvenli deneyimler yaratmaya büyük yatırım yaptığını vurgulayarak, "Refahlarına öncelik vermek için güçlü korumalar ve özel özellikler getiriyoruz" dedi.

Snap ise, kullanıcılara uygulama içi araçlar ve kaynaklar sağlamak için birçok zihinsel sağlık kuruluşuyla yakın bir şekilde çalıştığını ve topluluğunun refahının en önemli önceliği olduğunu açıkladı.

FACEBOOK DAHA ÖNCE DE SUÇLANMIŞTI

2021 yılında da ABD'li milletvekilleri benzer bir konu üzerinden Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i, çocukların zihinsel sağlığı pahasına daha yüksek karlar için bastırmakla suçlamıştı.

Facebook sürekli olarak Frances Haugen'in şirketin Instagram'daki genç kızları koruyamadığı yönündeki karakterizasyonuna katılmadığını belirtmişti.

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