"İçimdeki Sen", "İçimden Gelmiyor", İki Kelime", "Yak", "Öpesim Var" gibi hitleriyle 200 milyondan fazla dinlenen Bilal Sonses ve "Derdim Olsun" şarkısıyla izlenme rekorları kıran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, 2 yıl önce hayatını kaybeden İbrahim Erkal’ın en sevilen şarkılarından biri olan Sen Aldırma (Çare Gelmez) şarkısını Bilal Sonses’in düzenlemesi ile yeniden yorumladı.

Bilal Sonses, şarkıyı yayımladıktan sonra paylaştığı mesajda, "Bu eseri İbrahim Erkal’dan daha iyi söyleme gibi bir gayemiz olmadı, olamaz. Sevdiğimiz bir şarkıydı. Yorumladığımız için çok mutluyuz. Bu vesileyle yeni nesile İbrahim ağabeyi tanıttığımız, unutanlara da hatırlattığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Sen Aldırma’nın Bilal Sonses’in kendi YouTube kanalında yayımlanan lirik videosu 24 saatte 4 milyondan fazla izlenirken, YouTube trend videolar listesinde zirveye yerleşti.