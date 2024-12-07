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        Haberler Gündem Güncel Bilecik'te "TIR parkı" projesi | Son dakika haberleri

        Bilecik'te "TIR Parkı" projesi için harekete geçildi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin trafiğini rahatlatmak amacıyla hayata geçirilen "TIR Parkı" proje alanında incelemelerde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:53 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:53
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        Bilecik'te "TIR Parkı" projesi
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        Bilecik trafiğini rahatlatacak "TIR Parkı" projesi için ilk adımlar atıldı. Vali Şefik Aygöl, şehir trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı daha düzenli hale getirmek amacıyla Bilecik merkeze bağlı Gülümbe Köyü sınırları içerisinde yer alan bölgede, proje alanında incelemelerde bulundu.

        Yaklaşık 23 dönümlük bir arazi üzerinde yapılması planlanan proje, Bilecik'in ulaşım altyapısını güçlendirmeyi ve lojistik faaliyetleri daha düzenli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

        TIR Parkı projesi, ağır vasıtaların trafik üzerindeki etkisini azaltarak hem sürücüler hem de şehir sakinleri için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı sağlamayı amaçlıyor. Çalışmaların bir an önce başlatılması ve en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

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        #yerel haberler
        #Bilecik Haberleri
        #tır parkı
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