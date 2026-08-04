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        Haberler Bilgi Gündem Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı

        Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı

        Açık Öğretim Lisesi 2026 yılı 3. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı sınav takviminde sonuç tarihi belli olurken, sorgulama işleminin yapılacağı ekran da araştırılıyor. Peki AÖL 3. dönem sınav sonuçları duyuruldu mu, hangi gün erişime açılacak ve sonuçlara nasıl ulaşılacak? İşte MEB kılavuzunda yer alan güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 17:46 Güncelleme:
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        Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

        Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının geride kalmasıyla birlikte öğrencilerin gündemi sonuç tarihine çevrildi. Sınava katılan adaylar, derslerden aldıkları puanları ve mezuniyet durumlarını öğrenebilmek için Millî Eğitim Bakanlığının sonuç ekranını takip ediyor. MEB tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda sonuçların açıklanacağı gün netlik kazandı. Peki 2026 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman duyurulacak, sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte açık lise öğrencilerinin merak ettiği ayrıntılar...

        AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖL 3. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

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        AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ile şifrelerini kullanarak AÖL Bilgi Yönetim Sistemi’ne giriş yapabilecek. Bu ekran üzerinden sınav notları, geçilen dersler, biriken toplam kredi ve aktif öğrencilik durumu gibi bilgilere ulaşılabilecek.

        AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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