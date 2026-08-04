AGS ÖABT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 MEB AGS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden nasıl sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yapmayı amaçlayan adayların katıldığı 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi geride kaldı. Temmuz ayında gerçekleştirilen sınavların ardından binlerce aday, elde ettikleri puanları öğrenebilmek için ÖSYM’den gelecek açıklamayı beklemeye başladı. Sonuçların ilan tarihi kadar sorgulama işleminin hangi ekran üzerinden yapılacağı da merak ediliyor. Peki 2026 MEB AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman duyurulacak, sonuçlar nereden sorgulanır? İşte sınav sonuçlarına ilişkin güncel bilgiler...

MEB AGS - ÖABT SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav sonuç takvimine göre MEB Akademi Giriş Sınavı ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.

AGS - ÖABT SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçları, ilan edildiği andan itibaren ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması aracılığıyla öğrenilebilecektir.

Adayların sisteme T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapması yeterli olacaktır.