2026-2027 eğitim-öğretim döneminde ana sınıfı ve anaokulu kayıtları 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla alınmaya başlandı. Anaokulu yerleştirme işlemi, e-Okul sistemi üzerinden çocuğun MERNİS üzerindeki ikamet adresine göre otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Anaokulu kayıtları için çocuğun T.C. kimlik kartı, vesikalık fotoğrafı ve aşı karnesi gibi evraklar isteniyor. İşte, 2026 e-Devlet anaokulu kayıt sorgulama ekranı...

ANAOKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve anasınıfı kayıtları, çocukların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde yer alan ikamet bilgileri ile yaş durumları dikkate alınarak e-Okul üzerinden otomatik biçimde gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının uygulamasına göre okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri temmuz ayı içinde sistem tarafından başlatılıyor.

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ANAOKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

e-Devlet’te yer alan bilgilendirmeye göre, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında yeni eğitim öğretim yılına ilişkin e-kayıt sonuçları temmuz ayı içerisinde velilerin erişimine açılacak.

Veliler, çocuklarının yerleştirildiği anaokulu veya anasınıfını

MEB’in resmi sorgulama sayfaları,

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi,

kayıt bölgesindeki okul müdürlükleri üzerinden öğrenebilecek.

Otomatik yerleştirme ve ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından ise Bakanlığın belirlediği takvim ile okulların kontenjan durumuna bağlı olarak başka bir okula nakil başvurusunda bulunulabilecek.

E-DEVLET ANAOKULU KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANAOKULU KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR