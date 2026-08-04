Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Anaokulu kayıtları başladı mı? 2026-2027 MEB Anaokuluna başlama yaşı kaç, kayıt evrakları neler?

        Anaokulu kayıtları başladı mı? 2026-2027 MEB Anaokuluna başlama yaşı kaç, kayıt evrakları neler?

        Millî Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulları için kayıt tarihi araştırılmaya başlandı. 2026-2027 dönemi anaokulu kayıt işlemleri, çocuğun ikametgah adresine göre belirleniyor. Anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık çocuklar, anasınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar kabul ediliyor. İşte, 2026 Anaokulu kayıt evrakları....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 11:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Anaokulu kayıtları başladı!

        2026-2027 eğitim-öğretim döneminde ana sınıfı ve anaokulu kayıtları 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla alınmaya başlandı. Anaokulu yerleştirme işlemi, e-Okul sistemi üzerinden çocuğun MERNİS üzerindeki ikamet adresine göre otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Anaokulu kayıtları için çocuğun T.C. kimlik kartı, vesikalık fotoğrafı ve aşı karnesi gibi evraklar isteniyor. İşte, 2026 e-Devlet anaokulu kayıt sorgulama ekranı...

        ANAOKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve anasınıfı kayıtları, çocukların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde yer alan ikamet bilgileri ile yaş durumları dikkate alınarak e-Okul üzerinden otomatik biçimde gerçekleştiriliyor.

        Milli Eğitim Bakanlığının uygulamasına göre okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri temmuz ayı içinde sistem tarafından başlatılıyor.

        REKLAM

        ANAOKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        e-Devlet’te yer alan bilgilendirmeye göre, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında yeni eğitim öğretim yılına ilişkin e-kayıt sonuçları temmuz ayı içerisinde velilerin erişimine açılacak.

        Veliler, çocuklarının yerleştirildiği anaokulu veya anasınıfını

        MEB’in resmi sorgulama sayfaları,

        e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi,

        kayıt bölgesindeki okul müdürlükleri üzerinden öğrenebilecek.

        Otomatik yerleştirme ve ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından ise Bakanlığın belirlediği takvim ile okulların kontenjan durumuna bağlı olarak başka bir okula nakil başvurusunda bulunulabilecek.

        E-DEVLET ANAOKULU KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ANAOKULU KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

        • Çocuğun T.C. kimlik kartı veya kimlik fotokopisi
        • Vesikalık fotoğraf (genellikle 3-4 adet)
        • Aşı karnesi fotokopisi (bazı okullarda)
        • Gerekirse sağlık raporu (okulun uygulamasına göre)
        • Anne ve babanın kimlik fotokopileri
        • Okul tarafından verilen başvuru/kayıt formları, acil durum ve veli bilgi formları
        • Bazı okullar dosya veya benzeri kırtasiye malzemeleri de isteyebilir.
        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul Boğazı yer yer etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

        Boğazdaki sis tabakası Beşiktaş ve Ortaköy'den böyle görüntülendi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK 2025 verileri açıklandı: suça sürüklenen çocuklarda yaralama ilk sırada
        TÜİK 2025 verileri açıklandı: suça sürüklenen çocuklarda yaralama ilk sırada
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele!
        Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele!
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Milan'dan Leao açıklaması!
        Milan'dan Leao açıklaması!
        Emeklilerin fark ödemesi için tarih belli oldu
        Emeklilerin fark ödemesi için tarih belli oldu
        İsmail Kartal'dan Greenwood kararı!
        İsmail Kartal'dan Greenwood kararı!
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Otomotiv pazarı sert fren yaptı
        Otomotiv pazarı sert fren yaptı
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Transferde rota S.Arabistan!
        Transferde rota S.Arabistan!
        Rusya gölge filosunu büyütüyor
        Rusya gölge filosunu büyütüyor
        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!
        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Bu ay gökyüzü hiç durmayacak!
        Bu ay gökyüzü hiç durmayacak!
        Sadece vazosundaki su bile yetiyor!
        Sadece vazosundaki su bile yetiyor!
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Barış Kılıç'a ödül
        Barış Kılıç'a ödül