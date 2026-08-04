BEKÇİ ALIMI SON DURUM 2026 | Bu yıl yeni bekçi alımı yapılacak mı, başvuru tarihleri belli oldu mu, başvuru şartları neler?

Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen adaylar, yeni alım ilanına ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulması beklenen başvuru süreci öncesinde ilan tarihi, toplam kadro sayısı, yaş ve eğitim şartları ile sınav takvimi merak ediliyor. Adayların gözü yetkili kurumlardan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte 2026 bekçi alımına ilişkin güncel gelişmeler ve başvuru sürecinde bilinmesi gerekenler...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN, YENİ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

Emniyet teşkilatının taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere yapılması beklenen 2026 yılı bekçi alımları, adayların gündeminde bulunuyor.

Temmuz 2026 itibarıyla Polis Akademisi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından başvuru tarihleri, şartlar veya kontenjan sayısına ilişkin resmi bir kılavuz yayımlanmadı.

Yetkili kurumlardan açıklama gelmesi halinde güncel bilgiler haberimize eklenecek.

BEKÇİLİK ALIMI 2026 ŞARTLARI NELER?

İçişleri Bakanlığının çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayınlanan yeni düzenle gereğince; erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması zorunlu olacak. Ayrıca başvuru yapılan ilde son bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.

Adli sicil ve güvenlik kriterleri önemini yine korudu. Adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması şartı korunurken, kamu haklarından mahrum olmama ve silahlı görev yapmaya engel durumunun bulunmaması kriterleri de devam edecek. Ayrıca başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar bekçilik başvurusu yapamayacak.

REKLAM

ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2026 yılının Ocak ayında 9/1 kademesinde görev yapan bekçilerin maaşı 66 bin 558 TL seviyesinde bulunuyordu. Temmuz ayında yapılan maaş artışıyla birlikte bu tutar güncellenerek 75.556,64 TL’ye yükseldi. Böylece yılın ikinci yarısında bekçi maaşlarında dikkat çeken bir artış gerçekleşmiş oldu.