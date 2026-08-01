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        Haberler Bilgi Can Kolukısa kimdir, neden vefat etti, kaç yaşındaydı? İşte Can Kolukısa'nın biyografisi ve oynadığı filmler

        Can Kolukısa kimdir, neden vefat etti, kaç yaşındaydı? İşte Can Kolukısa'nın biyografisi ve oynadığı filmler

        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Can Kolukısa hayatını kaybetti. Gelen üzücü haber sonrasında ünlü oyuncunun sevenleri ve yakınları merak içerisinde "Can Kolukısa kimdir, neden vefat etti, kaç yaşındaydı? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Can Kolukısa'nın biyografisi ve oynadığı filmler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 16:05 Güncelleme:
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        Can Kolukısa kimdir?

        Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden ve 'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' 'Selamsız Bandosu' gibi Türk Sineması'nda iz bırakan yapımlarda rol alan Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Can Kolukısa kimdir, neden vefat etti, kaç yaşındaydı? İşte merak edilip araştırılanlar...

        CAN KOLU KISA KİMDİR, HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

        Işık Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenim gören sanatçı, oyunculuk alanındaki eğitimini Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsünde sürdürdü. Tiyatro sahnesindeki başarısını sinema ve televizyona da taşıyan Kolukısa, özellikle “Züğürt Ağa” filminde canlandırdığı Kahya karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edindi.

        “Selamsız Bandosu”, “Kurtuluş”, “Asmalı Konak”, “Hanımın Çiftliği”, “Beş Kardeş”, “Gibi”, “Balkan Ninnisi” ve “İnci Taneleri” gibi çok sayıda yapımda rol alan usta oyuncu, güçlü karakter yorumlarıyla Türk sinema ve televizyon tarihinin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Bir dönem yazar Pınar Kür ile evli olan Can Kolukısa’nın bu evlilikten gazeteci, sinema yazarı ve oyuncu Emrah Kolukısa adında bir oğlu dünyaya geldi.

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