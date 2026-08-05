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        Haberler Bilgi Gündem 1.20 faizli İlk Evim kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler? İlk Evim konut kredisi başvuru takvimi

        1.20 faizli İlk Evim kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler? İlk Evim konut kredisi başvuru takvimi

        İlk kez ev sahibi olmayı planlayan vatandaşların yakından takip ettiği İlk Evim Konut Kredisi kampanyasına ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Düşük peşinat, uygun faiz oranı ve uzun vade seçenekleriyle hayata geçirilmesi beklenen destek paketine ilişkin gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, İlk Evim konut kredisi çıktı mı, başvurular başladı mı, şartları belli oldu mu? İşte merak edilen son durum ve kampanyaya ilişkin öne çıkan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 12:50 Güncelleme:
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        1

        Konut sahibi olmayı kolaylaştıracak yeni finansman modeli için bekleyiş sürerken, İlk Evim Konut Kredisi kampanyası vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle dar ve orta gelirli ailelere yönelik hazırlanması beklenen kredi desteğiyle ilgili "Başvurular ne zaman başlayacak?", "Kimler yararlanabilecek?" ve "Şartlar açıklandı mı?" soruları yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte İlk Evim Konut Kredisi 2026 hakkında son gelişmeler ve kamuoyuna yansıyan bilgiler...

        2

        İLK EVİM 1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?

        İlk kez ev alacaklara yönelik 1.20 faiz oranlı yeni bir konut kredisi kampanyası resmen yürürlüğe girmedi. Kamuoyunda çeşitli iddialar gündeme gelse de, başvuruları başlayan ve tüm detayları açıklanan yeni bir kredi paketi bulunmuyor.

        3

        İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Düşük faizli konut kredisine ilişkin resmi başvuru takvimi henüz açıklanmadıç Yeni bir kampanyanın hayata geçirilmesi halinde başvuru tarihleri, faiz oranları, vade seçenekleri ve diğer ayrıntılar ilgili kurumlar ile kampanyaya katılacak bankalar tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

        4

        İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

        Yeni bir kampanya açıklanması halinde kapsamın resmi şartlara göre belirlenmesi bekleniyor.

        Daha önce gündeme gelen çalışmalarda öne çıkan kriterler arasında;

        İlk kez konut sahibi olacak olmak,

        Belirlenecek gelir kriterlerini karşılamak,

        Bankaların kredi değerlendirme şartlarını taşımak,

        Kampanya kapsamında yer alan konutlar için başvuru yapmak gibi koşullar yer alıyordu. Ancak bu şartlar için henüz resmi bir uygulama duyurulmadı.

        5

        1.20 FAİZ ORANI KESİNLEŞTİ Mİ?

        Son dönemde kamuoyunda 1.20 faiz oranı ile ilgili çeşitli haber ve paylaşımlar yer alsa da, bu oranı içeren yeni bir kredi kampanyasına ilişkin resmi açıklama bulunmuyor. Kredi faiz oranları, kampanyanın yürürlüğe girmesi halinde ilgili bankalar ve yetkili kurumlar tarafından ilan edilecek.

        6

        İLK EVİM KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

        İlk Evim konut kredisi için başvuru süreci başlamadı. Başvuruların başlaması durumunda e-Devlet, kamu bankaları veya kampanyaya dahil olacak finans kuruluşları üzerinden yapılacak işlemler resmi olarak duyurulacak.

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