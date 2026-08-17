1.20 faizli İlk Evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler, hangi bankalar verecek?
İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği düşük faizli konut kredisi gündemdeki yerini koruyor. Kamuoyunda 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi olarak bilinen destekle ilgili başvuru tarihi ve kapsam merak ediliyor. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların uygun koşullarla konut sahibi olmasını hedefleyen yeni finansman modeli için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Kampanyanın düşük faiz ve uzun vade imkanı sunması beklenirken, detayların henüz tamamının kesinleşmediği belirtiliyor. Ev almak için kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar başvuru takviminden hangi bankaların sisteme dahil olacağına kadar birçok ayrıntıyı araştırıyor. Peki 1.20 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman, İlk Evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler, hangi bankalar verecek? İşte 1.20 faizli 2026 İlk Evim konut kredisi şartları...
İlk Evim konut kredisiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Ancak kampanyanın kesin başvuru tarihi, nihai faiz oranı, kredi limiti ve tüm başvuru koşulları henüz resmi olarak ilan edilmiş değil. Daha önce gündeme gelen modelde ilk kez ev alacak vatandaşlara uygun maliyetli finansman sağlanması ve uzun vadeli ödeme seçeneği sunulması öne çıkıyor. Kamu bankalarının kampanyada rol alması beklenirken hangi bankaların kesin olarak kredi vereceği de resmi duyuruyla netleşecek. Peki 1.20 faizli konut kredisi başvuru takvimi 2026 ne zaman, İlk Evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler, hangi bankalar verecek? İşte İlk Evim konut kredisi başvuru tarihleri...
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?
Kamuoyunda 1.20 faizli konut kredisi olarak bilinen İlk Evim kampanyası için şu an itibarıyla resmi başvuru süreci başlamış değil. Kampanyaya ilişkin çeşitli açıklamalar ve beklentiler bulunmasına rağmen başvuruların başlayacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.
Dolayısıyla vatandaşların sosyal medya veya farklı internet kaynaklarında paylaşılan başvuru tarihlerini resmi takvim olarak değerlendirmemesi gerekiyor. Başvuru süreci başladığında ilgili kurumlar tarafından resmi duyuru yapılması bekleniyor.
1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başvuru takvimi 2026 için henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Güncel gelişmelere göre başvuru tarihi, faiz oranı, vade ve kredi tutarı gibi ayrıntıların resmi düzenlemeyle netleşmesi bekleniyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
İlk Evim konut kredisi şartları henüz resmi olarak kesinleşmedi. Ancak kampanyanın ilk kez konut sahibi olacak dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik olması bekleniyor. Daha önce gündeme gelen olası kriterler arasında başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması ve belirlenen gelir şartlarını karşılaması gibi koşullar yer alıyor.
Bununla birlikte bu kriterlerin tamamının kesinleşmiş şartlar olmadığı özellikle belirtiliyor. Resmi başvuru kılavuzu yayımlandığında yaş, gelir, ikamet, konut sahipliği ve kredi limitine ilişkin şartlar netlik kazanacak.
İLK EVİM KONUT KREDİSİNİ HANGİ BANKALAR VERECEK?
Kampanyanın kamu bankaları üzerinden uygulanması bekleniyor. Daha önceki açıklama ve değerlendirmelerde Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarının öne çıktığı görülüyor. Ancak hangi bankaların 1.20 faizli konut kredisi vereceğine ilişkin kesin liste henüz resmi olarak açıklanmış değil.
Bu nedenle banka isimleri konusunda resmi duyuru yapılmadan kesinleşmiş bir başvuru listesi oluşturmak doğru olmayacaktır.
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ KAÇ AY VADELİ OLACAK?
Kamuoyunda gündeme gelen çalışmalarda 180 aya kadar vade seçeneği öne çıkıyor. Bu modelin hayata geçmesi halinde uzun vade sayesinde aylık ödeme yükünün daha geniş bir döneme yayılması hedefleniyor.
Ancak 180 ay vade seçeneğinin kesinleşmiş bir uygulama olduğunu söylemek için resmi düzenlemenin açıklanması gerekiyor. Nihai vade ve kredi tutarı başvuru şartlarıyla birlikte duyurulacak.
1.20 FAİZLİ İLK EVİM KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?
Kampanyanın temel hedefinin ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar olması bekleniyor. Özellikle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştıracak bir finansman modeli üzerinde duruluyor.
Başvuru sahibinin daha önce konut sahibi olup olmadığı, gelir seviyesi ve satın alınacak konutun özellikleri gibi kriterlerin nihai şartlarda belirleyici olması bekleniyor.