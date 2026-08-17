1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?

Kamuoyunda 1.20 faizli konut kredisi olarak bilinen İlk Evim kampanyası için şu an itibarıyla resmi başvuru süreci başlamış değil. Kampanyaya ilişkin çeşitli açıklamalar ve beklentiler bulunmasına rağmen başvuruların başlayacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.

Dolayısıyla vatandaşların sosyal medya veya farklı internet kaynaklarında paylaşılan başvuru tarihlerini resmi takvim olarak değerlendirmemesi gerekiyor. Başvuru süreci başladığında ilgili kurumlar tarafından resmi duyuru yapılması bekleniyor.