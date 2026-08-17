17 Ağustos depremi ne zaman oldu? 17 Ağustos depremi kaç kişi öldü, kaç büyüklüğündeydi ve kaç saniye sürdü?
Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük doğal afetlerden biri olan 17 Ağustos Marmara Depremi, aradan geçen yıllara rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan deprem, Marmara Bölgesi başta olmak üzere geniş bir coğrafyada ağır yıkıma yol açtı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem, Türkiye'de deprem gerçeğinin ve yapı güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce başta olmak üzere çok sayıda bölgede büyük hasar meydana geldi. 17 Ağustos'un yıl dönümünde vatandaşlar, tarihin en acı depremlerinden birine ilişkin ayrıntıları yeniden araştırmaya başladı. Peki 17 Ağustos depremi ne zaman oldu, 17 Ağustos depremi kaç kişi öldü, kaç büyüklüğündeydi ve kaç saniye sürdü? İşte 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin tarihi, büyüklüğü, süresi ve can kaybına ilişkin bilgiler.
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi üzerinden 27 sene geçti. Depremin ardından bölgede çok sayıda bina yıkılırken arama kurtarma çalışmaları uzun süre devam etti. Afetin boyutu gün ağardığında ortaya çıkarken Türkiye genelinde büyük bir seferberlik başladı. Depremden etkilenen şehirlerde binlerce vatandaş yaralanırken çok sayıda kişi evini ve iş yerini kaybetti. Aradan geçen 27 yıla rağmen 17 Ağustos depremi, Türkiye'nin deprem tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak anılıyor. Peki 17 Ağustos depremi ne zaman oldu, 17 Ağustos depremi kaç kişi öldü, kaç büyüklüğündeydi ve kaç saniye sürdü? İşte 17 Ağustos depremine ilişkin merak edilen detaylar.
17 AĞUSTOS DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?
17 Ağustos Marmara Depremi, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana geldi. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan deprem, Marmara Bölgesi'nde çok geniş bir alanda hissedildi.
Deprem Kocaeli'nin yanı sıra Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de de büyük yıkıma neden oldu. Afetin ardından bölgedeki şehirlerde arama kurtarma ve yardım çalışmaları başlatıldı.
17 AĞUSTOS DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU?
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, saat 03.02'de meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan deprem, insanların büyük bölümünün uykuda olması nedeniyle can kaybının ve yıkımın ağırlaşmasında etkili oldu.
Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da meydana gelirken, ekiplerin enkazlardaki çalışmaları günler boyunca devam etti.
17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?
17 Ağustos Depremi'nin büyüklüğü 7,4 olarak kayıtlara geçti. Merkez üssü Gölcük olan deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Bölgesi'nden geçen kesiminde meydana geldi.
Depremin oluşturduğu sarsıntı geniş bir bölgede hissedilirken çok sayıda yapı ağır hasar aldı veya tamamen yıkıldı.
17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi yaklaşık 45 saniye sürdü. Sarsıntının uzun sürmesi, yapıların üzerinde büyük bir yük oluştururken bölgede ciddi yıkıma neden oldu.
Özellikle yapı stokunun zayıf olduğu bölgelerde deprem sonucunda çok sayıda bina kullanılamaz hale geldi.
17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, 17 Ağustos Depremi'nde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti.
Aynı raporda depremde 43 bin 953 kişinin yaralandığı bilgisi yer aldı. Deprem, geride büyük bir insani ve ekonomik kayıp bıraktı.
17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?
17 Ağustos Depremi yalnızca can kayıplarına değil, büyük çaplı konut ve iş yeri kayıplarına da yol açtı. Deprem sonrasında yapılan tespitlerde 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı belirlendi.
Ayrıca 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespiti yapıldı. Yaklaşık 200 bin kişi evsiz kaldı.
17 AĞUSTOS DEPREMİNDEN KAÇ KİŞİ ETKİLENDİ?
1999 Marmara Depremi, Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin geniş bir kesimini etkiledi. Depremden 16 milyona yakın kişi farklı düzeylerde etkilendi.
Depremin ardından Türkiye'nin deprem hazırlıkları, yapı güvenliği ve afet yönetimi konusunda önemli tartışmalar başladı. 17 Ağustos, bu yönüyle Türkiye'nin afet politikaları açısından da önemli bir dönüm noktası oldu.
17 AĞUSTOS DEPREMİ 27. YILINDA
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçerken depremde hayatını kaybedenler her yıl olduğu gibi yıl dönümünde anılıyor. Büyük yıkımın yaşandığı kentlerde düzenlenen anma etkinliklerinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar yad ediliyor.
17 Ağustos Depremi, Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve depreme karşı hazırlığın önemini hatırlatan en önemli afetlerden biri olarak tarihteki yerini koruyor.