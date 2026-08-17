17 Ağustos depremi ne zaman oldu? 17 Ağustos depremi kaç kişi öldü, kaç büyüklüğündeydi ve kaç saniye sürdü?

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, 17 Ağustos Depremi'nde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti.

Aynı raporda depremde 43 bin 953 kişinin yaralandığı bilgisi yer aldı. Deprem, geride büyük bir insani ve ekonomik kayıp bıraktı.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

17 Ağustos Depremi yalnızca can kayıplarına değil, büyük çaplı konut ve iş yeri kayıplarına da yol açtı. Deprem sonrasında yapılan tespitlerde 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı belirlendi.

Ayrıca 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespiti yapıldı. Yaklaşık 200 bin kişi evsiz kaldı.