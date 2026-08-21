20 Ağustos 2026 reyting sonuçları bekleniyor! Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB ve ABC1 sıralamasında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarında 20 Ağustos 2026 Perşembe akşamı yayınlanan dizi, yarışma, maç, film ve haber programlarının izlenme oranları için araştırmalar sürüyor. İzleyiciler, günün en çok izlenen yapımını ve Total, AB ile ABC1 kategorilerindeki reyting sıralamasını merak ediyor. Dün akşam Muhtemel Aşk dizisi ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan Trabzonspor – Ferencvaros maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 20 Ağustos 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması…