20 Ağustos 2026 reyting sonuçları bekleniyor! Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB ve ABC1 sıralamasında kim birinci oldu?
20 Ağustos 2026 Perşembe akşamı televizyon kanallarında farklı yapımlar izleyiciyle buluştu. Yaz sezonunun dikkat çeken dizileri, yarışma programları ve ana haber bültenleri reyting yarışında öne çıkmak için mücadele etti. Show TV'de Muhtemel Aşk dizisi ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, ATV'de Trabzonspor – Ferencvaros maçı heyecanı yaşandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB ve ABC1 sıralamasında kim birinci oldu? İşte 20 Ağustos 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması!
Televizyon ekranlarında 20 Ağustos 2026 Perşembe akşamı yayınlanan dizi, yarışma, maç, film ve haber programlarının izlenme oranları için araştırmalar sürüyor. İzleyiciler, günün en çok izlenen yapımını ve Total, AB ile ABC1 kategorilerindeki reyting sıralamasını merak ediyor. Dün akşam Muhtemel Aşk dizisi ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan Trabzonspor – Ferencvaros maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 20 Ağustos 2026 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması…
20 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İzleyiciler, özellikle yeni bölümleri yayınlanan yapımların reyting performansını yakından takip ediyor. TİAK tarafından açıklanan resmi reyting tabloları üzerinden günün birincisi ve ilk 10 sıralaması netleşiyor.
20 Ağustos 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralama belli olacak.
20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI