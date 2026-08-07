2026 YÖKDİL/2 SINAV SÜRESİ: YÖKDİL/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2026-YÖKDİL/2 için sınav günü yaklaşırken, akademik hedefleri doğrultusunda yabancı dil puanına ihtiyaç duyan adayların araştırmaları hız kazandı. Lisansüstü programlara başvuru yapacaklar, doçentlik sürecinde ilerleyenler ve üniversitelerde akademik kadro hedefleyenler sınava ilişkin son ayrıntıları yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından uygulanacak YÖKDİL/2 öncesinde özellikle sınavın başlama saati, adayların binalara kabul edileceği son saat ve sınava giriş belgesinin nereden temin edileceği merak ediliyor. İşte 2026-YÖKDİL/2 öncesinde adayların bilmesi gereken başlıca detaylar…