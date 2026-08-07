2026 YÖKDİL/2 SINAV SÜRESİ: YÖKDİL/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil puanını yükseltmek isteyen adaylar için 2026-YÖKDİL/2 sınavında geri sayım sürüyor. Yüksek lisans ve doktora başvurularından doçentlik sürecine, akademik kadro müracaatlarından dil yeterliliği şartına kadar birçok alanda önem taşıyan sınav, ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Sınav tarihi yaklaşırken adayların gündeminde oturum saati, sınav binalarına son giriş zamanı ve sınava giriş belgelerinin nasıl alınacağı gibi ayrıntılar bulunuyor. İşte 2026-YÖKDİL/2 sınavına ilişkin merak edilenler…
2026-YÖKDİL/2 için sınav günü yaklaşırken, akademik hedefleri doğrultusunda yabancı dil puanına ihtiyaç duyan adayların araştırmaları hız kazandı. Lisansüstü programlara başvuru yapacaklar, doçentlik sürecinde ilerleyenler ve üniversitelerde akademik kadro hedefleyenler sınava ilişkin son ayrıntıları yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından uygulanacak YÖKDİL/2 öncesinde özellikle sınavın başlama saati, adayların binalara kabul edileceği son saat ve sınava giriş belgesinin nereden temin edileceği merak ediliyor. İşte 2026-YÖKDİL/2 öncesinde adayların bilmesi gereken başlıca detaylar…
2026 YÖKDİL/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YÖKDİL/2 sınavı, 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek ve sınav saat 10.15'te başlayacak.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına ve salonlarına alınmayacak.
YÖKDİL/2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Saat 10.15’te başlayacak YÖKDİL sınavında adaylara toplam 80 soru yöneltilecek. 180 dakika sürecek sınav, saat 13.15’te sona erecek.
2026-YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2026-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.