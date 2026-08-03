30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

2026 yılı resmi tatil takvimi, yaz tatilinin son günlerinde seyahat ve izin planı yapan kişilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ardından gözler, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatiline çevrildi. 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, yarım gün tatil uygulanacak mı? İşte 2026 yılı Zafer Bayramı tatiline ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...