30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?
Ağustos ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca çalışan ve öğrenci, resmi tatil takviminde yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Özellikle hafta sonu planı yapmak isteyen kamu ve özel sektör çalışanları, 30 Ağustos 2026 resmi tatil mi, yarım gün mü, tam gün mü? sorularına yanıt arıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl hangi gün kutlanacak ve resmi tatil uygulaması nasıl olacak? İşte bilgiler...
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 12:49 Güncelleme:
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2026 yılı resmi tatil takvimi, yaz tatilinin son günlerinde seyahat ve izin planı yapan kişilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ardından gözler, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatiline çevrildi. 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, yarım gün tatil uygulanacak mı? İşte 2026 yılı Zafer Bayramı tatiline ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir.
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30 AĞUSTOS HANGİ GÜN?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Pazar gününe denk gelmektedir.
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