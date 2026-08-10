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        Haberler Bilgi 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı yarım gün mü?

        30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı yarım gün mü?

        30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca her yıl tam gün resmi tatil ilan edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. İşte, 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 14:13 Güncelleme:
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının 104. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanacak. Her yıl 30 Ağustos’ta kutlanan Zafer Bayramı, Türkiye’de ulusal bayram ve resmi tatil günleri arasında bulunuyor. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanılan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 2026 yılında hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil hangi güne denk geliyor? İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın denk geldiği gün…

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        30 AĞUSTOS 2026 RESMİ TATİL Mİ?

        30 Ağustos Zafer Bayramı, mevzuat kapsamında tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor. 2026 yılında 30 Ağustos tarihi pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle kamu kurumları ve resmi dairelerde 30 Ağustos günü mesai yapılmayacak. Özel sektörde ise çalışma durumu iş yerinin uygulamalarına göre değişebilecek.

        3

        30 AĞUSTOS 2026 RESMİ TATİL Mİ?

        30 Ağustos Zafer Bayramı, mevzuat kapsamında tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor. 2026 yılında 30 Ağustos tarihi pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle kamu kurumları ve resmi dairelerde 30 Ağustos günü mesai yapılmayacak. Özel sektörde ise çalışma durumu iş yerinin uygulamalarına göre değişebilecek.

        4

        29 AĞUSTOS 2026 TATİL Mİ?

        30 Ağustos'un arifesi olan 29 Ağustos Cumartesi günü resmi tatil değildir. Bu nedenle 29 Ağustos için Zafer Bayramı nedeniyle yarım gün veya tam gün resmi tatil uygulaması bulunmuyor.

        5

        30 AĞUSTOS 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        2026 takvimine göre 30 Ağustos Zafer Bayramı, pazar gününe denk geliyor. Zafer Bayramı, yurt genelinde düzenlenecek tören ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

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        30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

        30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan Büyük Taarruz zaferini anmak amacıyla kutlanıyor.

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        Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos'ta kutlanan Zafer Bayramı, Türkiye'nin ulusal bayramları arasında yer alıyor.

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