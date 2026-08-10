30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı yarım gün mü?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının 104. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanacak. Her yıl 30 Ağustos’ta kutlanan Zafer Bayramı, Türkiye’de ulusal bayram ve resmi tatil günleri arasında bulunuyor. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanılan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 2026 yılında hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil hangi güne denk geliyor? İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın denk geldiği gün…