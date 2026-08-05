2026 yılı resmi tatil takvimi, yaz döneminin sonuna yaklaşılırken milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Tatil planı yapmak, şehir dışı seyahatini organize etmek veya izin programını netleştirmek isteyenler, şimdi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, 30 Ağustos 2026 resmi tatil mi, yarım gün mü yoksa tam gün mü tatil uygulanacak? İşte Zafer Bayramı tatiline ilişkin merak edilen detaylar...