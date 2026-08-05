30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü?
Yılın son resmi tatillerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, yaklaşırken çalışanlar, öğrenciler ve kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar tatil düzenlemesini merak ediyor. "30 Ağustos resmi tatil mi?", "Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?" ve "30 Ağustos'ta yarım gün mesai mi uygulanacak?" soruları yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte 2026 Zafer Bayramı tatiliyle ilgili bilinmesi gerekenler...
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 15:51 Güncelleme:
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2026 yılı resmi tatil takvimi, yaz döneminin sonuna yaklaşılırken milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Tatil planı yapmak, şehir dışı seyahatini organize etmek veya izin programını netleştirmek isteyenler, şimdi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, 30 Ağustos 2026 resmi tatil mi, yarım gün mü yoksa tam gün mü tatil uygulanacak? İşte Zafer Bayramı tatiline ilişkin merak edilen detaylar...
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir.
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30 AĞUSTOS HANGİ GÜN?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Pazar gününe denk gelmektedir.
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