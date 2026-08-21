30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos 2026 tatil mi, yarım gün mü?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı tüm yurtta kutlanacak. Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının yıl dönümünün kutlandığı 30 Ağustos, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında her yıl tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor. Peki, 29 Ağustos 2026 yarım gün mü, tatil mi? İşte 29 ve 30 Ağustos 2026 tatil durumuna ilişkin merak edilenler…
30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım sürerken, 2026 yılı resmi tatil takvimi de gündemdeki yerini koruyor. Her yıl Türkiye genelinde kutlanan Zafer Bayramı'nın bu yıl haftanın hangi gününe denk geldiği merak ediliyor. Öte yandan 29 Ağustos'un yarım gün olup olmadığı da tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos 2026 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün mü? İşte 2026 güncel resmi tatil takvimine göre 29 ve 30 Ağustos tatil durumu...
30 AĞUSTOS 2026 RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı, 2026 yılında da tam gün resmi tatil olacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edilen 30 Ağustos'ta kamu kurum ve kuruluşlarında resmi tatil uygulanacak. Özel sektörde ise çalışanların 30 Ağustos'ta çalışıp çalışmayacağı, iş sözleşmesi ve ilgili mevzuat kapsamında belirleniyor.
30 AĞUSTOS 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Takvim bilgilerine göre 30 Ağustos 2026 Pazar günü kutlanacak. Zafer Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatil pazartesi gününe uzamayacak. Bu nedenle 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü ayrıca resmi tatil olmayacak.
29 AĞUSTOS 2026 YARIM GÜN MÜ?
30 Ağustos'un arifesi olan 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü yarım gün resmi tatil değil. Zafer Bayramı öncesinde ayrıca yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor. Yarım gün resmi tatil uygulaması, kanunda belirtilen bazı bayramların arife günleri için geçerli olurken 29 Ağustos bu kapsamda yer almıyor.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDEN KUTLANIYOR?
30 Ağustos Zafer Bayramı, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının yıl dönümünde kutlanıyor.
26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlandı. Türk ordusunun elde ettiği bu tarihi zaferin anısına 30 Ağustos, Zafer Bayramı olarak kutlanıyor.