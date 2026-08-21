30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos 2026 tatil mi, yarım gün mü?

30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım sürerken, 2026 yılı resmi tatil takvimi de gündemdeki yerini koruyor. Her yıl Türkiye genelinde kutlanan Zafer Bayramı'nın bu yıl haftanın hangi gününe denk geldiği merak ediliyor. Öte yandan 29 Ağustos'un yarım gün olup olmadığı da tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos 2026 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün mü? İşte 2026 güncel resmi tatil takvimine göre 29 ve 30 Ağustos tatil durumu...