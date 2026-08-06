8 Eylül 1999 tarihinde çıkan kanunla emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 öncesinde başlayanların 3600 günle emeklilik yaşı kademeli olarak artırıldı.

Buna göre, 23 Mayıs 2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık + kadın ise 50, erkek ise 55 yaş + 3600 prim günü koşulunu yerine getirmiş olanlara kısmi aylık bağlandı. Bu üç koşulu o tarihte sağlayamamış olanların emeklilik yaşı ise söz konusu koşulları sağladıkları tarihe göre kademeli olarak şöyle artırıldı:

24 Mayıs 2002 – 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşında,

24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşında,

24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşında,

24 Mayıs 2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşında,

24 Mayıs 2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler ise 60 yaşını doldurdukları tarihte kısmi aylık bağlatabilirler.