İSKİ'nin planlı bakım ve revizyon çalışmaları kapsamında 5 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi uygulanacak. Osmangazi Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek revizyon çalışması ile arızalı vananın değiştirilmesi nedeniyle mevcut ana isale hattı geçici olarak devre dışı bırakılacak. Ayrıca Ümraniye'de de ana isale hattında yapılacak fiziki iyileştirme çalışmaları nedeniyle 14 saatlik su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar, yaşadıkları mahallede su kesintisinin ne kadar süreceğini ve suların hangi saatte geleceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte İSKİ'nin 5 Ağustos 2026 su kesintisi programı...