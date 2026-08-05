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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 5 Ağustos İSKİ su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

        İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 5 Ağustos İSKİ su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle kentin birçok ilçesinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir, Esenyurt ve Ümraniye'de yaşayan kent sakinleri kesinti saatlerini araştırmaya başladı. İSKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun kademeli olarak yeniden verileceğini bildirdi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte 5 Ağustos 2026 Çarşamba İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve suyun verileceği saatler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 00:37 Güncelleme:
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        İSKİ'nin planlı bakım ve revizyon çalışmaları kapsamında 5 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi uygulanacak. Osmangazi Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek revizyon çalışması ile arızalı vananın değiştirilmesi nedeniyle mevcut ana isale hattı geçici olarak devre dışı bırakılacak. Ayrıca Ümraniye'de de ana isale hattında yapılacak fiziki iyileştirme çalışmaları nedeniyle 14 saatlik su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar, yaşadıkları mahallede su kesintisinin ne kadar süreceğini ve suların hangi saatte geleceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte İSKİ'nin 5 Ağustos 2026 su kesintisi programı...

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        İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

        İSKİ'nin açıklamasına göre Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'un bazı mahallelerinde su kesintisi 5 Ağustos Çarşamba saat 23.00'te başlayacak ve 6 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'a kadar sürecek.

        Çalışmaların planlanan saatte tamamlanmasının ardından bölgelere su kademeli olarak yeniden verilecek.

        Ümraniye'de ise kesinti 5 Ağustos Çarşamba saat 22.00'de başlayacak ve 6 Ağustos Perşembe günü saat 12.00'de sona erecek.

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        5 AĞUSTOS İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

        Su kesintisinden etkilenecek ilçeler şunlar:

        Arnavutköy

        Büyükçekmece

        Çatalca

        Eyüpsultan

        Avcılar

        Başakşehir

        Esenyurt

        Ümraniye

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        SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

        Arnavutköy: İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Haraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane.

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        Büyükçekmece: Karaağaç.

        Çatalca: Nakkaş ve Bahşayiş.

        Eyüpsultan: Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar.

        Avcılar: Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent.

        Başakşehir: Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım.

        Esenyurt: Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Merkez, Talatpaşa, Pınar, Akevler ve Mehterçeşme.

        Ümraniye: Şerifali, Tatlısu, Mehmet Akif, Yukarı Dudullu, Altınşehir, Tepeüstü, Çakmak, Çamlık ve Ihlamurkuyu.

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        SU KESİNTİSİNİN NEDENİ NE?

        İSKİ, kesintilerin Osmangazi Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek revizyon çalışmaları, ana isale hattındaki arızalı vananın yenilenmesi ve Ümraniye ana isale hattında yapılacak fiziki iyileştirme çalışmaları nedeniyle uygulanacağını açıkladı.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun şebekeye kademeli olarak verilmesiyle birlikte bölgelerde normal su akışı yeniden sağlanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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