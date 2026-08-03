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        Haberler Bilgi A101'e para sayma makinesi ve darbeli matkap geliyor!

        A101'e para sayma makinesi ve darbeli matkap geliyor!

        A101 aktüel ürünler indirim listesi güncellendi. 6 Ağustos Perşembe günü itibariyle raflardaki yerini alacak ürünler arasında LED TV, üç tekerlekli elektrikli moped, elektrikli motorlu bisiklet, darbeli matkap ve para sayma makinesi var. İşte 6 Ağustos A101 indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 17:19 Güncelleme:
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        1

        6 Ağustos haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan para sayma makinesi dikkat çekti. Ağustos ayının ilk Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğunda; waffle makinesinden çay makinesine, koltuk ve halı yıkama makinesinden turbo vantilatöre kadar onlarca ürün yer alıyor. İşte, 6 Ağustos 2026 Perşembe A101 indirimli ürünler listesi...

        2

        6 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        *Çaykur Tiryaki Çayı 5 KG 1.499 TL

        *Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 199,50 TL

        3

        *ONVO Google QLed TV 27.999 TL

        *Samsung Smart TV 31.999 TL

        4

        *7 KG Çamaşır Makinesi 16.799 TL

        *Su Sebili 5.999 TL

        5

        *Singer Dikiş Makinesi 8.999 TL

        *Schafer Master Stand Mikser 4.399 TL

        6

        *Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL

        *Motorsiklet 179.990 TL

        7

        *Tekerlekli Termos Buzluk 38 L 1.699 TL

        *Plastik Tabure 119 TL

        8

        *3 Ton Manuel Transpalet 14.999 TL

        *Para Sayma Makinesi 4.699 TL

        9

        *Çelik Güveç Sahan Seti 1.349 TL

        *Güral Porselen 18 Parça Porselen Yemek Takımı 2.299 TL

        10

        *12 V Kumandalı Akülü Araba 7.999 TL

        *LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooter'ı 849 TL

        11

        *Barbie Oyuncak Deniz Kızı 299 TL

        12

        *Oyuncu Koltuğu 3.699 TL

        13

        *26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.499 TL

        14

        *Koruma&Nem Ferahlatıcı Sprey 50 SPF 200ml 399 TL

        15

        *Bütün Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 69 TL

        16

        *Luppo Brownie

        17
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