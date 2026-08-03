A101'e para sayma makinesi ve darbeli matkap geliyor!
A101 aktüel ürünler indirim listesi güncellendi. 6 Ağustos Perşembe günü itibariyle raflardaki yerini alacak ürünler arasında LED TV, üç tekerlekli elektrikli moped, elektrikli motorlu bisiklet, darbeli matkap ve para sayma makinesi var. İşte 6 Ağustos A101 indirimli ürünler listesi...
6 Ağustos haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan para sayma makinesi dikkat çekti. Ağustos ayının ilk Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğunda; waffle makinesinden çay makinesine, koltuk ve halı yıkama makinesinden turbo vantilatöre kadar onlarca ürün yer alıyor. İşte, 6 Ağustos 2026 Perşembe A101 indirimli ürünler listesi...
6 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
*Çaykur Tiryaki Çayı 5 KG 1.499 TL
*Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 199,50 TL
*ONVO Google QLed TV 27.999 TL
*Samsung Smart TV 31.999 TL
*7 KG Çamaşır Makinesi 16.799 TL
*Su Sebili 5.999 TL
*Singer Dikiş Makinesi 8.999 TL
*Schafer Master Stand Mikser 4.399 TL
*Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL
*Motorsiklet 179.990 TL
*Tekerlekli Termos Buzluk 38 L 1.699 TL
*Plastik Tabure 119 TL
*3 Ton Manuel Transpalet 14.999 TL
*Para Sayma Makinesi 4.699 TL
*Çelik Güveç Sahan Seti 1.349 TL
*Güral Porselen 18 Parça Porselen Yemek Takımı 2.299 TL
*12 V Kumandalı Akülü Araba 7.999 TL
*LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooter'ı 849 TL
*Barbie Oyuncak Deniz Kızı 299 TL
*Oyuncu Koltuğu 3.699 TL
*26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.499 TL
*Koruma&Nem Ferahlatıcı Sprey 50 SPF 200ml 399 TL
*Bütün Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 69 TL