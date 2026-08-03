Motosikletli saldırgan, baba-oğlu öldürdü

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kendisini takip eden başka bir motosikletlinin silahlı saldırısına uğrayan motosiklet sürücüsü Çetin Kıtıllı (43) ve arkasındaki oğlu Ayaz Kıtıllı (17), hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.(DHA)