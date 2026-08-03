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        Haberler Bilgi Gündem ADLİ TATİL BİTİŞ TARİHİ 2026 || Adli tatil ne zaman, hangi gün bitecek? Adli tatil döneminde hangi davalar görülmeye devam ediyor?

        ADLİ TATİL BİTİŞ TARİHİ 2026 || Adli tatil ne zaman, hangi gün bitecek? Adli tatil döneminde hangi davalar görülmeye devam ediyor?

        Yargı faaliyetlerinin belirli ölçüde yavaşladığı 2026 yılı adli tatil dönemi, 20 Temmuz Pazartesi günü başladı. Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının izin kullandığı bu süreçte mahkemelerde yalnızca kanunda belirtilen acil ve istisnai işler görülmeye devam ediyor. Devam eden davası bulunan vatandaşlar ise duruşma ve işlem takvimlerinin nasıl ilerleyeceğini yakından takip ediyor. Peki, 2026 adli tatili hangi tarihte sona erecek, toplam kaç gün sürecek ve bu dönemde hangi davalar ele alınacak? İşte adli tatil takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        Mahkemelerde olağan işleyişin sınırlı şekilde sürdüğü 2026 adli tatil dönemi, 20 Temmuz Pazartesi günü başladı. Bu süreçte yargı mensupları ve adliye çalışanları izin kullanırken, yalnızca gecikmesinde sakınca bulunan dosyalar ile kanunda istisna olarak belirtilen dava ve işlemler ele alınıyor. Dava süreci devam eden vatandaşlar da duruşmaların hangi tarihlerde yapılacağını ve adli tatilin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, adli tatil kaç gün sürecek, hangi tarihte bitecek ve bu dönemde mahkemeler hangi dosyalara bakmayı sürdürecek? İşte 2026 adli tatil takvimine ilişkin ayrıntılar...

        2

        ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

        20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayan adli tatilinin 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona ermesi bekleniyor. Bu tarihle birlikte yargı mensupları için dinlenme dönemi tamamlanmış olacak.

        Tatilin bitimini takip eden ilk iş günü olan 1 Eylül 2026 Salı günü ise yeni adli yıl açılacak ve mahkemeler yeniden normal çalışma düzenine dönecek.

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        ADLİ TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Yargı sisteminde önemli bir yere sahip olan adli tatil süreci, yaklaşık 40 gün boyunca devam etmektedir.

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        ADLİ TATİL DÖNEMİNDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDECEK?

        Adli tatil, yargı faaliyetlerinin tamamen durduğu bir dönem değildir. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla "ivedi" sayılan şu işlemler devam eder:

        İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları,

        Nafaka davaları ve soybağına ilişkin acil işler,

        Tutuklu işler (Ceza davalarında tutukluluk incelemeleri),

        İş kazasından doğan tazminat davaları,

        Hizmet akdi veya iş sözleşmesi uyarınca açılan davalar,

        Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları.

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