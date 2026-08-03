ADLİ TATİL BİTİŞ TARİHİ 2026 || Adli tatil ne zaman, hangi gün bitecek? Adli tatil döneminde hangi davalar görülmeye devam ediyor?

Mahkemelerde olağan işleyişin sınırlı şekilde sürdüğü 2026 adli tatil dönemi, 20 Temmuz Pazartesi günü başladı. Bu süreçte yargı mensupları ve adliye çalışanları izin kullanırken, yalnızca gecikmesinde sakınca bulunan dosyalar ile kanunda istisna olarak belirtilen dava ve işlemler ele alınıyor. Dava süreci devam eden vatandaşlar da duruşmaların hangi tarihlerde yapılacağını ve adli tatilin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, adli tatil kaç gün sürecek, hangi tarihte bitecek ve bu dönemde mahkemeler hangi dosyalara bakmayı sürdürecek? İşte 2026 adli tatil takvimine ilişkin ayrıntılar...