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        Haberler Bilgi Gündem ADLİ TATİL TAKVİMİ 2026 | Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil sürecinde hangi davalar görülmeye devam edecek?

        ADLİ TATİL TAKVİMİ 2026 | Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil sürecinde hangi davalar görülmeye devam edecek?

        Mahkemelerdeki işleyişin sınırlı kapsamda sürdüğü 2026 adli tatil dönemi, 20 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başladı. Hâkim, savcı ve adliye personelinin büyük bölümünün izinli olduğu bu süreçte, yalnızca gecikmesinde sakınca bulunan ve kanunda istisna olarak belirtilen dosyalar ele alınıyor. Davası devam eden vatandaşlar ise duruşma tarihleriyle hukuki işlemlerin adli tatilden nasıl etkileneceğini araştırıyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman bitecek, kaç gün devam edecek ve tatil süresince hangi davalara bakılacak? İşte adli tatil takvimi ve uygulamaya ilişkin bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 13:22 Güncelleme:
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        Yargı sisteminde çalışma temposunun düştüğü 2026 adli tatil süreci, 20 Temmuz Pazartesi günü başladı. Hakim, savcı ve adliye personelinin izin kullandığı bu dönemde mahkemeler tamamen kapanmıyor; tutuklu işler, ihtiyati tedbir talepleri ve gecikmesi hâlinde hak kaybına yol açabilecek dosyalar görülmeye devam ediyor. Davası bulunan vatandaşlar ise duruşma tarihlerinin ertelenip ertelenmeyeceğini ve normal yargı düzenine ne zaman dönüleceğini merak ediyor. Peki, 2026 adli tatil hangi gün sona erecek, kaç gün devam edecek ve bu süreçte hangi dava ve işlemler yürütülecek? İşte adli tatil uygulamasına dair bilinmesi gereken ayrıntılar...

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        ADLİ TATİL 2026 NE ZAMAN BİTİYOR?

        20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayan adli tatilinin 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona ermesi bekleniyor. Bu tarihle birlikte yargı mensupları için dinlenme dönemi tamamlanmış olacak.

        Tatilin bitimini takip eden ilk iş günü olan 1 Eylül 2026 Salı günü ise yeni adli yıl açılacak ve mahkemeler yeniden normal çalışma düzenine dönecek.

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        ADLİ TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Yargı sisteminde önemli bir yere sahip olan adli tatil süreci, yaklaşık 40 gün boyunca devam etmektedir.

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        ADLİ TATİL DÖNEMİNDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR?

        Adli tatil, yargı faaliyetlerinin tamamen durduğu bir dönem değildir. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla "ivedi" sayılan şu işlemler devam eder:

        İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları,

        Nafaka davaları ve soybağına ilişkin acil işler,

        Tutuklu işler (Ceza davalarında tutukluluk incelemeleri),

        İş kazasından doğan tazminat davaları,

        Hizmet akdi veya iş sözleşmesi uyarınca açılan davalar,

        Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları.

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