ADLİ TATİL TAKVİMİ 2026 | Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil sürecinde hangi davalar görülmeye devam edecek?

Yargı sisteminde çalışma temposunun düştüğü 2026 adli tatil süreci, 20 Temmuz Pazartesi günü başladı. Hakim, savcı ve adliye personelinin izin kullandığı bu dönemde mahkemeler tamamen kapanmıyor; tutuklu işler, ihtiyati tedbir talepleri ve gecikmesi hâlinde hak kaybına yol açabilecek dosyalar görülmeye devam ediyor. Davası bulunan vatandaşlar ise duruşma tarihlerinin ertelenip ertelenmeyeceğini ve normal yargı düzenine ne zaman dönüleceğini merak ediyor. Peki, 2026 adli tatil hangi gün sona erecek, kaç gün devam edecek ve bu süreçte hangi dava ve işlemler yürütülecek? İşte adli tatil uygulamasına dair bilinmesi gereken ayrıntılar...