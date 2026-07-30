AF ÇIKACAK MI? Genel af var mı, çıkacak mı, son durum ne? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan genel af açıklaması!

GENEL AF ANLAYIŞI ORTAYA KONULMAYACAK

Kastamonulu hemşehrilerimin önünde bir kere daha ifade etmek isterim ki; ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır.