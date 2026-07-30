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        Haberler Bilgi Gündem AF ÇIKACAK MI? Genel af var mı, çıkacak mı, son durum ne? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan genel af açıklaması!

        AF ÇIKACAK MI? Genel af var mı, çıkacak mı, son durum ne? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan genel af açıklaması!

        Türkiye'de genel af araştırmaları yeniden kamuoyunun en çok konuştuğu başlıklar arasında yer alırken, gözler TBMM'de yürütülen yasal düzenleme çalışmalarına çevrildi. Meclis gündemindeki çerçeve yasa taslağının af düzenlemesi içerip içermeyeceği merak edilirken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan gelen son açıklama açıklık getirdi. Peki, 2026 yılında genel af çıkacak mı, Meclis'te böyle bir çalışma var mı? İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 14:49 Güncelleme:
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        Genel af araştırmaları son günlerde yeniden gündeme gelirken, ceza infaz sistemine ilişkin olası değişiklikleri takip eden binlerce kişi Meclis'ten gelecek açıklamalara odaklandı. TBMM'de görüşülmesi beklenen çerçeve yasa taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kamuoyunda merak edilen genel af tartışmalarına ilişkin net mesajlar verdi. İşte "Genel af çıkacak mı?" sorusunun son durumu...

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        AÇIKLAMA GELDİ

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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        GENEL AF ÇIKACAK MI?

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle konuştu:

        "Şimdi önümüzde, yürekleri topluca vurdurmamız gereken bir önemli ödev daha durmaktadır. Allah'ın izniyle, Cumhuriyetimizin ilk asrının neredeyse yarısını heba eden terör meselesinden ilanihaye kurtulacağız, kurtulmak üzereyiz.

        Geçtiğimiz sene başlatılan, bu salonda toplantılarını yaptığı Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ete kemiğe bürünen, bütün partilerimizin ortak iradesiyle hemen hemen bütün partilerimizin ortak iradesiyle bir yol haritası olarak raporlaştırılan bu çalışmaların sonucunda belli bir safhaya geldik."

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        GENEL AF ANLAYIŞI ORTAYA KONULMAYACAK

        Kastamonulu hemşehrilerimin önünde bir kere daha ifade etmek isterim ki; ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır.

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        Mesele; silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiilî olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.

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