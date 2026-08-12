AGS 2026 SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: MEB 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden nasıl sorgulanır?
2026 MEB Akademi Giriş Sınavı'nı geride bırakan adaylar için sonuç heyecanı başladı. Öğretmenlik yolunda önemli bir aşamayı tamamlayan binlerce kişi, ÖSYM'nin açıklayacağı AGS puanlarını bekliyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından gözler bu kez tercih ve yerleştirme sürecine çevrilecek. Peki 2026 AGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, sonuç sorgulama işlemi nereden yapılacak? İşte MEB Akademi Giriş Sınavı sonuç takvimine ilişkin detaylar…
2026 MEB Akademi Giriş Sınavı’nın tamamlanmasının ardından adayların gündemi sonuç tarihine çevrildi. Öğretmenlik hedefiyle sınava giren binlerce kişi, puanlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuçların hangi ekran üzerinden görüntüleneceğini araştırıyor. Sonuçların ilan edilmesinden sonra başlayacak tercih ve yerleştirme süreci de adayların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki 2026 AGS sonuçları ne zaman duyurulacak, adaylar sonuç belgelerine nasıl ulaşacak? İşte sınav sonrası sürece ilişkin merak edilenler…
AGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 MEB-AGS sonuçları, ÖSYM'nin güncel takvimine göre 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
AGS VE ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u ÖSYM tarafından erişime sunuldu.
AGS ve ÖABT soru ve cevap anahtarı T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebiliyor.
AGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
Adaylar, 2026 AGS sonuçlarını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi ile sonuç açıklama ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.
T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapanlar, sonuç belgelerine erişebilecek. Puan bilgileri ayrıca ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden de kontrol edilebilecek.