AGS 2026 SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: MEB 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden nasıl sorgulanır?

2026 MEB Akademi Giriş Sınavı’nın tamamlanmasının ardından adayların gündemi sonuç tarihine çevrildi. Öğretmenlik hedefiyle sınava giren binlerce kişi, puanlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuçların hangi ekran üzerinden görüntüleneceğini araştırıyor. Sonuçların ilan edilmesinden sonra başlayacak tercih ve yerleştirme süreci de adayların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki 2026 AGS sonuçları ne zaman duyurulacak, adaylar sonuç belgelerine nasıl ulaşacak? İşte sınav sonrası sürece ilişkin merak edilenler…