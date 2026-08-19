AGS 2026 SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU || AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

Öğretmenlik hedefiyle 2026 MEB-AGS ve ÖABT’ye giren binlerce aday için sınav maratonunun ardından sonuç bekleyişi başladı. ÖSYM’nin yayımladığı takvimle birlikte sonuçların ilan edileceği tarih netleşirken, adaylar puanlarını hangi ekrandan sorgulayabileceklerini araştırıyor. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte öğretmen adayları sınav performanslarını ve elde ettikleri puanları öğrenebilecek. Peki, 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama işlemi nereden yapılacak? İşte ÖSYM takvimine göre merak edilen detaylar…