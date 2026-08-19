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        Haberler Bilgi AGS 2026 SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU || AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

        AGS 2026 SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU || AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

        Akademi Giriş Sınavı AGS 2026 sonuç tarihi öncesi geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere AGS sonuçları ile Milli Eğitim Akademisi'ne giren öğretmen adayları akademiyi bitirdikten sonra sözleşmeli öğretmen olarak atanıyor ve 3 yıllık çalışma süresinin ardından kadrolu öğretmenliğe geçiş hak kazanıyor. Bu nedenle kamuda görev yapmak isteyen öğretmen adayları "AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. 26 Temmuz Pazar günü yapılan sınavın sonuçlarının ilan tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi. Peki, 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve AGS sonuçları ilan tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 10:39 Güncelleme:
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        Öğretmenlik hedefiyle 2026 MEB-AGS ve ÖABT’ye giren binlerce aday için sınav maratonunun ardından sonuç bekleyişi başladı. ÖSYM’nin yayımladığı takvimle birlikte sonuçların ilan edileceği tarih netleşirken, adaylar puanlarını hangi ekrandan sorgulayabileceklerini araştırıyor. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte öğretmen adayları sınav performanslarını ve elde ettikleri puanları öğrenebilecek. Peki, 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama işlemi nereden yapılacak? İşte ÖSYM takvimine göre merak edilen detaylar…

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        MEB-AGS VE ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre MEB-AGS ve ÖABT sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.

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        AGS 2026 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, ÖSYM’nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak puanlarına ulaşabilecek. Sorgulama ekranında sınav sonucu ile birlikte değerlendirmeye ilişkin ayrıntılar da görüntülenebilecek.

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        ÖABT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        ÖABT sonuçları, ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden sorgulanacak. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından T.C. kimlik/YU numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek.

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        #AGS
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        #ÖSYM
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