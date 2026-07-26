Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AGS - ÖABT soru ve cevapları yayımlandı mı? 2026 AGS ve ÖABT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

        AGS - ÖABT soru ve cevapları yayımlandı mı? 2026 AGS ve ÖABT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

        2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 26 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sabah oturumunda AGS, öğleden sonra ise ÖABT'ye katılan binlerce aday şimdi soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasını bekliyor. Sınavın ardından adaylar doğru ve yanlışlarını hesaplayabilmek için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına odaklandı. ÖSYM, sınav sonrasında temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmı resmi internet sitesi üzerinden erişime açıyor. Adaylar, kendi soru kitapçıklarını ise ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor. Peki, AGS ve ÖABT soruları ile cevapları yayımlandı mı, soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte 2026 AGS ve ÖABT soru kitapçığına ilişkin son durum.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 19:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve ÖABT oturumları 26 Temmuz Pazar günü tamamlandı. Adaylar, AGS oturumuna saat 10.15'te, ÖABT oturumuna ise saat 14.45'de katıldı. Sınavların sona ermesinin ardından gözler soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla birlikte temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açılacak. Peki, AGS ve ÖABT soruları ile cevapları yayımlandı mı, soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...

        2

        AGS VE ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

        26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan AGS ve ÖABT sınavlarının ardından adaylar soru ve cevap anahtarını bekliyor.

        ÖSYM tarafından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.

        ÖSYM, sınav sonrasında genellikle temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının belirli bir bölümünü resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıyor.

        3

        AGS VE ÖABT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        ÖSYM, soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı saate ilişkin önceden kesin bir takvim açıklamıyor.

        Geçmiş uygulamalarda temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasının ardından aynı gün veya kısa süre içerisinde osym.gov.tr üzerinden yayımlanmıştı. Bu nedenle 2026 AGS ve ÖABT temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının da ÖSYM'nin yapacağı duyurunun ardından erişime açılması bekleniyor.

        4

        AGS VE ÖABT SORU KİTAPÇIĞI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        ÖSYM'nin duyurusunun ardından adaylar;

        Temel soru kitapçığına ve cevap anahtarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden,

        Kendilerine ait sınav soru kitapçığına ise ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecek.

        Adaylara özel soru görüntüleme ekranı belirli bir süre erişime açık tutulacak.

        5

        AGS VE ÖABT SINAVI SAAT KAÇTA YAPILDI?

        2026 AGS ve ÖABT sınavları 26 Temmuz Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirildi.

        AGS: Saat 10.15

        ÖABT: Saat 14.45

        Her iki oturumun tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başladı. Adaylar şimdi soru kitapçığı, cevap anahtarı ve sonuç takvimine ilişkin ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaları bekliyor.

        6

        AGS VE ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 AGS ve ÖABT sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM AİS üzerinden puanlarını ve sonuç belgelerini görüntüleyebilecek. Sonuç tarihine ilişkin resmi takvimde yer alan bilgiler doğrultusunda değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sonuçlar ilan edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çanakkale'de plajda patlamamış askeri mühimmat bulundu

        Çanakkale'nin Kepez beldesinde bulunan halk plajında patlamamış askeri mühimmat bulundu. Ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong