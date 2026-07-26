ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve ÖABT oturumları 26 Temmuz Pazar günü tamamlandı. Adaylar, AGS oturumuna saat 10.15'te, ÖABT oturumuna ise saat 14.45'de katıldı. Sınavların sona ermesinin ardından gözler soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla birlikte temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açılacak. Peki, AGS ve ÖABT soruları ile cevapları yayımlandı mı, soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...