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        Haberler Bilgi Gündem AGS SINAV SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: MEB 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Akademi Giriş Sınavı sonuç sorgulama ekranı...

        AGS SINAV SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: MEB 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Akademi Giriş Sınavı sonuç sorgulama ekranı...

        MEB Akademi Giriş Sınavı'na katılan öğretmen adayları için sonuç heyecanı devam ediyor. Sınav oturumlarının geride kalmasıyla birlikte adayların dikkati, ÖSYM'nin duyuracağı puanlara ve sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Öğretmenlik kariyerine başlamayı planlayan binlerce kişi, sonuçların açıklanacağı günün yanı sıra tercih ve yerleştirme sürecinin nasıl ilerleyeceğini de araştırıyor. Peki 2026 AGS sonuçları hangi tarihte ilan edilecek ve ÖSYM sonuç ekranına nasıl ulaşılacak? İşte MEB Akademi Giriş Sınavı sonuç takvimine ilişkin güncel bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 13:46 Güncelleme:
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        Öğretmen adaylarının kariyer yolculuğunda önemli bir aşama olan 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı’nın ardından sonuç takvimi gündemin ilk sıralarına yerleşti. Sınava katılan adaylar, ÖSYM’nin sonuçları hangi tarihte ilan edeceğini ve puan bilgilerine nereden ulaşılacağını araştırıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler tercih, yerleştirme ve sonraki aşamalara çevrilecek. Peki AGS sonuçları ne zaman duyurulacak, sonuç belgesi nasıl görüntülenecek? İşte 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı sonuç sürecine ilişkin ayrıntılar…

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        AGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 MEB-AGS sonuçları, ÖSYM'nin güncel takvimine göre 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

        Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

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        2026 AGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

        Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u ÖSYM tarafından erişime sunuldu.

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        AGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NASIL İNDİRİLİR?

        AGS ve ÖABT soru ve cevap anahtarı T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları’nın görüntüleme süreci 5 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        AGS soruları ve cevaplarına aşağıdaki link aracılığıyla erişim sağlayabilirsiniz.

        ÖSYM 2026 AGS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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