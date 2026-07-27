Öğretmen adaylarının kariyer yolculuğunda önemli bir aşama olan 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı’nın ardından sonuç takvimi gündemin ilk sıralarına yerleşti. Sınava katılan adaylar, ÖSYM’nin sonuçları hangi tarihte ilan edeceğini ve puan bilgilerine nereden ulaşılacağını araştırıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler tercih, yerleştirme ve sonraki aşamalara çevrilecek. Peki AGS sonuçları ne zaman duyurulacak, sonuç belgesi nasıl görüntülenecek? İşte 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı sonuç sürecine ilişkin ayrıntılar…