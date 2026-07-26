Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adayların katıldığı 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı’nın ardından sonuç heyecanı başladı. Binlerce aday, elde ettikleri puanı öğrenebilmek için ÖSYM’nin sonuç sistemini ve resmi açıklamaları yakından izliyor. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte gündeme gelecek tercih, başvuru ve yerleştirme aşamalarına ilişkin takvim de merak ediliyor. Peki 2026 AGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve sonuç belgesine nereden ulaşılabilecek? İşte MEB Akademi Giriş Sınavı sonuç takvimine ilişkin bilinen ayrıntılar…