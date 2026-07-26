AGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuç açıklanma tarihi belli oldu mu?
2026 MEB Akademi Giriş Sınavı'na katılan adayların bekleyişi sürüyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, ÖSYM tarafından erişime açılacak sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Öğretmenlik mesleğine adım atmayı hedefleyen binlerce aday, puanların ilan edileceği tarihi yakından takip ederken sonuçların ardından başlayacak tercih ve yerleştirme takvimine ilişkin ayrıntıları da araştırıyor. Peki 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB Akademi Giriş Sınavı sonuç tarihi ve ÖSYM sonuç ekranına dair merak edilenler…
Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adayların katıldığı 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı’nın ardından sonuç heyecanı başladı. Binlerce aday, elde ettikleri puanı öğrenebilmek için ÖSYM’nin sonuç sistemini ve resmi açıklamaları yakından izliyor. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte gündeme gelecek tercih, başvuru ve yerleştirme aşamalarına ilişkin takvim de merak ediliyor. Peki 2026 AGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve sonuç belgesine nereden ulaşılabilecek? İşte MEB Akademi Giriş Sınavı sonuç takvimine ilişkin bilinen ayrıntılar…
AGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 MEB-AGS sonuçları, ÖSYM'nin güncel takvimine göre 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
2026 AGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM tarafından uygulanan MEB-AGS ardından henüz soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlanmadı.
Değerlendirme sürecinin ardından temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.