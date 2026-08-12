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        Haberler Bilgi Akdeniz 3.4 ile sallandı! 12 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Akdeniz 3.4 ile sallandı! 12 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kandilli Rasathane ve AFAD son depremler listesi, 12 Ağustos Çarşamba günü güncellendi. Gece saatlerinde Akdeniz 3.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin gözü "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 12 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 06:57 Güncelleme:
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        Son dakika deprem haberleri, özellikle deprem bölgesinde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’de meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanıyor. 12 Ağustos Çarşamba saat 00:53’te Akdeniz’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06:36’da ise Rodos Adası Akdeniz’de 2.9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. İşte, 12 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 11 Ağustos Pazartesi gece saat 00:53’te Akdeniz’de 3.4 büyüklüğünde, saat 06:36’da ise Rodos Adası Akdeniz’de 2.9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

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        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-08-12 05:12:07 38.32667 38.7875 10.69 ML 0.9 Kale (Malatya)
        2026-08-12 05:10:37 37.91433 36.54417 7.0 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)
        2026-08-12 04:58:24 37.81867 28.76983 7.0 ML 0.7 Karacasu (Aydın)
        2026-08-12 04:43:40 38.82267 26.686 11.08 ML 1.4 Ege Denizi - [15.14 km] Foça (İzmir)
        2026-08-12 04:27:39 38.76583 36.54317 6.99 ML 1.1 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-08-12 04:18:53 40.0615 36.03817 11.58 ML 2.2 Sulusaray (Tokat)
        2026-08-12 04:05:33 39.36633 25.92617 7.14 ML 1.4 Ege Denizi - [17.39 km] Ayvacık (Çanakkale)
        2026-08-12 04:03:59 38.56783 31.41517 7.0 ML 1.3 Akşehir Gölü - [07.85 km] Sultandağı (Afyonkarahisar)
        2026-08-12 04:00:51 38.31917 27.82433 7.02 ML 1.6 Ödemiş (İzmir)
        2026-08-12 04:00:09 39.179 28.40767 6.96 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-12 03:58:28 39.179 28.40917 6.96 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-12 03:36:17 38.56817 39.55683 7.0 ML 0.9 Maden (Elazığ)
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        2026-08-12 03:30:39 37.96683 29.39867 7.02 ML 1.6 Çal (Denizli)
        2026-08-12 02:54:59 37.16967 35.74417 13.67 ML 2.3 Ceyhan (Adana)
        2026-08-12 02:54:30 39.36617 40.70117 6.99 ML 1.4 Karlıova (Bingöl)
        2026-08-12 02:49:12 40.131 31.83167 7.0 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
        2026-08-12 02:30:14 35.31667 27.16933 15.62 ML 2.0 Akdeniz - [154.91 km] Datça (Muğla)
        2026-08-12 02:23:00 38.191 40.415 7.0 ML 1.2 Sur (Diyarbakır)
        2026-08-12 02:18:49 37.05683 28.12633 7.01 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
        2026-08-12 02:05:56 39.229 28.09283 11.09 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-12 02:05:07 37.88433 36.53083 7.0 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
        2026-08-12 02:01:48 36.1125 36.04667 6.77 ML 1.5 Samandağ (Hatay)
        2026-08-12 01:25:32 39.101 28.13383 6.88 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-12 01:22:31 38.29217 37.79467 10.37 ML 0.9 Akçadağ (Malatya)
        2026-08-12 00:53:08 35.96033 28.03983 14.44 ML 3.2 Akdeniz - [74.78 km] Marmaris (Muğla)
        2026-08-12 00:33:06 39.18867 25.53733 6.87 ML 1.8 Ege Denizi - [55.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
        2026-08-12 00:20:24 36.45333 28.511 6.23 ML 1.7 Akdeniz - [33.75 km] Ortaca (Muğla)

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.08.12 06:36:01 36.0685 28.0573 4.7 -.- 2.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2026.08.12 06:33:19 39.0610 28.9148 25.9 -.- 1.2 -.- CAMKOY-DEMIRCI (MANISA) İlksel
        2026.08.12 05:10:37 37.8625 36.5887 7.1 -.- 1.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.08.12 04:43:39 38.8157 26.7283 3.5 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.08.12 04:18:54 40.0612 36.0533 5.5 -.- 2.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
        2026.08.12 04:05:33 39.4003 25.9302 18.3 -.- 1.5 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
        2026.08.12 04:03:58 38.5707 31.4050 7.2 -.- 1.5 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
        2026.08.12 04:01:54 38.2723 27.8825 12.2 -.- 1.1 -.- KOSELER-ODEMIS (IZMIR) İlksel
        2026.08.12 04:00:51 38.3147 27.8187 5.1 -.- 1.8 -.- KERPICLIK-ODEMIS (IZMIR) İlksel
        2026.08.12 04:00:09 39.1818 28.4300 10.6 -.- 2.0 -.- SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.12 03:58:28 39.1773 28.4160 10.7 -.- 2.2 -.- SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.12 03:30:38 37.9307 29.4580 16.0 -.- 1.7 -.- DENIZLER-CAL (DENIZLI) İlksel
        2026.08.12 02:54:58 37.1318 35.7192 7.4 -.- 2.4 -.- TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA) İlksel
        2026.08.12 02:54:30 39.3692 40.6545 7.7 -.- 1.5 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

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        2026.08.12 02:49:12 40.1818 31.7203 5.3 -.- 2.2 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
        2026.08.12 02:30:17 35.4253 27.2790 8.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.08.12 02:22:59 38.1848 40.4413 18.0 -.- 1.4 -.- SAGDICLI-SUR (DIYARBAKIR) İlksel
        2026.08.12 02:18:49 37.0565 28.1243 6.5 -.- 1.8 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
        2026.08.12 02:05:07 37.8660 36.5493 3.3 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.08.12 00:53:08 36.0400 28.0863 5.0 -.- 3.2 3.4 AKDENIZ İlksel
        2026.08.12 00:33:07 39.1848 25.5032 8.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.08.12 00:20:24 36.4447 28.5315 19.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.08.12 00:02:41 40.2202 28.8952 15.4 -.- 1.9 -.- YOLCATI-NILUFER (BURSA) İlksel

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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