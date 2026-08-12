Akdeniz 3.4 ile sallandı! 12 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Kandilli Rasathane ve AFAD son depremler listesi, 12 Ağustos Çarşamba günü güncellendi. Gece saatlerinde Akdeniz 3.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin gözü "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 12 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri…
Son dakika deprem haberleri, özellikle deprem bölgesinde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’de meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanıyor. 12 Ağustos Çarşamba saat 00:53’te Akdeniz’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06:36’da ise Rodos Adası Akdeniz’de 2.9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. İşte, 12 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 11 Ağustos Pazartesi gece saat 00:53’te Akdeniz’de 3.4 büyüklüğünde, saat 06:36’da ise Rodos Adası Akdeniz’de 2.9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.08.12 06:36:01 36.0685 28.0573 4.7 -.- 2.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.08.12 06:33:19 39.0610 28.9148 25.9 -.- 1.2 -.- CAMKOY-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2026.08.12 05:10:37 37.8625 36.5887 7.1 -.- 1.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.12 04:43:39 38.8157 26.7283 3.5 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.12 04:18:54 40.0612 36.0533 5.5 -.- 2.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2026.08.12 04:05:33 39.4003 25.9302 18.3 -.- 1.5 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.12 04:03:58 38.5707 31.4050 7.2 -.- 1.5 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.08.12 04:01:54 38.2723 27.8825 12.2 -.- 1.1 -.- KOSELER-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2026.08.12 04:00:51 38.3147 27.8187 5.1 -.- 1.8 -.- KERPICLIK-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2026.08.12 04:00:09 39.1818 28.4300 10.6 -.- 2.0 -.- SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.12 03:58:28 39.1773 28.4160 10.7 -.- 2.2 -.- SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.12 03:30:38 37.9307 29.4580 16.0 -.- 1.7 -.- DENIZLER-CAL (DENIZLI) İlksel
2026.08.12 02:54:58 37.1318 35.7192 7.4 -.- 2.4 -.- TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2026.08.12 02:54:30 39.3692 40.6545 7.7 -.- 1.5 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2026.08.12 02:49:12 40.1818 31.7203 5.3 -.- 2.2 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.08.12 02:30:17 35.4253 27.2790 8.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.12 02:22:59 38.1848 40.4413 18.0 -.- 1.4 -.- SAGDICLI-SUR (DIYARBAKIR) İlksel
2026.08.12 02:18:49 37.0565 28.1243 6.5 -.- 1.8 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2026.08.12 02:05:07 37.8660 36.5493 3.3 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.12 00:53:08 36.0400 28.0863 5.0 -.- 3.2 3.4 AKDENIZ İlksel
2026.08.12 00:33:07 39.1848 25.5032 8.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.08.12 00:20:24 36.4447 28.5315 19.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.12 00:02:41 40.2202 28.8952 15.4 -.- 1.9 -.- YOLCATI-NILUFER (BURSA) İlksel