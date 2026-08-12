Akdeniz 3.4 ile sallandı! 12 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 11 Ağustos Pazartesi gece saat 00:53’te Akdeniz’de 3.4 büyüklüğünde, saat 06:36’da ise Rodos Adası Akdeniz’de 2.9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.