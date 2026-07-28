Albayrak Hazır Beton halka arz sonuçları açıklandı. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından halka arz sonuçları açıklanırken, pay dağıtımı da netlik kazandı. Şimdi ise yatırımcılar ALBTN hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihi bekliyor. Albayrak Hazır Beton işlem başlangıç tarihi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Borsa İstanbul tarafından yapılacak duyuruyla netleşti. Peki, Albayrak Hazır Beton ne zaman işlem görecek ve yatırımcı başına kaç lot düştü? İşte merak edilen ayrıntılar...