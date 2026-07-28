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        Haberler Bilgi Ekonomi Albayrak Hazır Beton ne zaman borsada işlem görecek? ALBTN kaç lot verdi?

        Albayrak Hazır Beton ne zaman borsada işlem görecek? ALBTN kaç lot verdi?

        Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların gözü Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihe çevrildi. 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayan şirketin halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yatırımcılar ALBTN koduyla işlem görecek payların borsada ne zaman işlem görmeye başlayacağını merak ediyor. Peki, Albayrak Hazır Beton ne zaman borsada işlem görecek, ALBTN kaç lot verdi? İşte Albayrak Hazır Beton borsada işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 19:11 Güncelleme:
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        Albayrak Hazır Beton halka arz sonuçları açıklandı. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından halka arz sonuçları açıklanırken, pay dağıtımı da netlik kazandı. Şimdi ise yatırımcılar ALBTN hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihi bekliyor. Albayrak Hazır Beton işlem başlangıç tarihi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Borsa İstanbul tarafından yapılacak duyuruyla netleşti. Peki, Albayrak Hazır Beton ne zaman işlem görecek ve yatırımcı başına kaç lot düştü? İşte merak edilen ayrıntılar...

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        ALBAYRAK HAZIR BETON NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

        ALBTN Albayrak Hazır Beton 29 Temmuz 2026 Çarşamba gününden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

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        ALBTN KAÇ LOT VERDİ?

        Halka arz sonuçlarına göre Albayrak Hazır Beton halka arzında toplam 549 bin 211 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi.

        Eşit dağıtım yöntemiyle yapılan halka arzda yatırımcı başına yaklaşık 127 lot dağıtıldı.

        Yoğun yatırımcı katılımı nedeniyle lot dağıtımı beklentilere yakın seviyede gerçekleşti.

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        ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ SONUÇLARI

        Albayrak Hazır Beton'un halka arzında talep toplama işlemleri 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

        Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yatırımcı sayısı ve kişi başına düşen lot miktarı da belli oldu. Şirket, başarılı şekilde tamamlanan halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanıyor.

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        ALBAYRAK HAZIR BETON KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Açıklanan halka arz bilgilerine göre Albayrak Hazır Beton halka arzı katılım endeksine uygun olarak yer alıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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