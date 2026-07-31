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        Haberler Bilgi Gündem ALES/2 GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI ÖSYM AİS | ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? ALES/2 giriş yerleri nasıl, nereden sorgulanır?

        ALES/2 GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI ÖSYM AİS | ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? ALES/2 giriş yerleri nasıl, nereden sorgulanır?

        2026-ALES/2 için geri sayım sona yaklaşırken adayların gündeminde sınav saati ve giriş belgeleri yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre bu hafta sonu gerçekleştirilecek oturuma katılacak binlerce kişi, sınavın hangi gün ve saatte başlayacağını araştırıyor. Adaylar ayrıca sınava girecekleri bina ve salon bilgilerinin bulunduğu giriş belgelerine nereden ulaşabileceklerini merak ediyor. Peki 2026 ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak ve giriş belgesi hangi ekran üzerinden sorgulanacak? İşte sınava ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 17:05 Güncelleme:
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        2026-ALES/2’ye katılacak adaylar için sınav heyecanı giderek artıyor. Akademik kariyer planlayan ve lisansüstü eğitime devam etmek isteyen binlerce kişi, hafta sonu uygulanacak sınav öncesinde son hazırlıklarını tamamlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek oturumun günü, başlangıç saati ve sınav binalarına girişte gerekli belgeler en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 2026 ALES/2 hangi tarihte ve saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınacak? İşte sınav takvimi, yer bilgileri ve adayların bilmesi gereken ayrıntılar…

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        ALES/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        ÖSYM’nin güncel sınav takvimine göre 2026-ALES/2, 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.

        Toplam 150 dakika sürecek sınavda adaylara 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere 100 soru yöneltilecek. ÖSYM kuralları gereğince saat 10.00’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

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        ALES/2 GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

        ÖSYM ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre Sonuçlar, 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

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