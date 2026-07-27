ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS: ALES/2 ne zaman, hangi gün yapılacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü programlara başvurmayı planlayan adaylar için 2026-ALES/2 heyecanı başladı. ÖSYM, sınava katılacak adayların bina, salon ve sıra bilgilerini gösteren giriş belgelerini erişime açtı. Sınav günü yaklaşırken adaylar hem oturum tarihini hem de belgelerin AİS üzerinden nasıl alınacağını araştırıyor. Peki 2026-ALES/2 hangi gün yapılacak, sınav bu hafta sonu mu gerçekleştirilecek? İşte ÖSYM AİS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar…
2026-ALES/2'ye katılmaya hazırlanan adaylar için sınav sürecinin en önemli aşamalarından biri tamamlandı. ÖSYM, adayların sınava gireceği merkez, bina, salon ve sıra bilgilerini gösteren giriş belgelerini AİS sistemi üzerinden yayımladı. Lisansüstü programlara başvurmak ya da akademik kariyer planlamak isteyen binlerce kişi şimdi sınavın uygulanacağı tarihi ve giriş belgesinin nasıl görüntüleneceğini araştırıyor. Peki ALES/2 bu hafta sonu mu yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte sınav takvimi ve ÖSYM AİS ekranına ilişkin ayrıntılar…
ALES/2 NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre 2026-ALES/2 sınavı 2 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2026-ALES/2 adayları, sınava katılacakları bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabiliyor.
Belgeyi görüntülemek ve çıktısını almak için ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ile aday şifresi kullanılarak giriş yapılması gerekiyor.
ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları, ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 21 Ağustos'ta duyurulacak.
Adaylar, sınav puanlarını ve sonuç belgelerini sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.