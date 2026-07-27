ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS: ALES/2 ne zaman, hangi gün yapılacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2026-ALES/2'ye katılmaya hazırlanan adaylar için sınav sürecinin en önemli aşamalarından biri tamamlandı. ÖSYM, adayların sınava gireceği merkez, bina, salon ve sıra bilgilerini gösteren giriş belgelerini AİS sistemi üzerinden yayımladı. Lisansüstü programlara başvurmak ya da akademik kariyer planlamak isteyen binlerce kişi şimdi sınavın uygulanacağı tarihi ve giriş belgesinin nasıl görüntüleneceğini araştırıyor. Peki ALES/2 bu hafta sonu mu yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte sınav takvimi ve ÖSYM AİS ekranına ilişkin ayrıntılar…