ALES/2 SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: ÖSYM 2026 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?
2026-ALES/2'nin bugün uygulanmasının ardından sınava katılan adaylar için sonuç bekleyişi başladı. Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü programlara başvurmayı planlayan binlerce kişi, sınavdan alacağı puanın hangi tarihte erişime açılacağını araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte sonuç açıklama tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar da gündeme geldi. Peki, ALES/2 sonuçları ne zaman duyurulacak ve adaylar sonuçlarını nereden öğrenebilecek? İşte merak edilen detaylar…
ÖSYM tarafından 2 Ağustos 2026 Pazar günü düzenlenen ALES/2’nin tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Lisansüstü programlara başvurmak veya akademik kadrolarda değerlendirilmek üzere sınava katılan adaylar, elde edecekleri puanları ne zaman öğrenebileceklerini araştırıyor. Bu kapsamda “ALES/2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak, sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak?” soruları gündeme geldi. İşte ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde yer alan sonuç tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar…
ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimine göre ALES/2 sonuçları, 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
ALES/2 SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecek.
Sonuç ekranına T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapılması yeterli olacak; adaylara ayrıca fiziki bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.